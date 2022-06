Cuatro karatecas abandonan el equipo Cuba en Guatemala

Cuatro jóvenes karatecas cubanos que se encontraban en Guatemala para entrenar con vistas a los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 abandonaron la delegación, según reveló a CiberCuba una fuente en ese país.

Los jóvenes que habrían tomado la decisión de abandonar la delegación nacional son: Sunilda Ventosa (La Habana), Gerardo Almenares (Santiago de Cuba) y Darían Díaz y Yaidel Hernández (ambos de Cienfuegos).

Los cuatro deportistas viajaron el pasado 8 de junio al país centroamericano junto a otros cinco atletas de la isla y a su entrenador, Eliecer Llamos, para entrenar hasta el 20 de junio en las ciudades de Escuintla y Mazatenango.

Fuente: Captura de Facebook/Federación Nacional de Karate Do Guatemala

Los gastos de viaje, pasajes y alimentación de los deportistas corría a cargo del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Guatemala, que destinó más de 11 mil dólares a ese fin, según reveló la fuente.

La noticia no ha sido confirmada de momento por las autoridades deportivas cubanas, aunque sí se han hecho eco del tema otros medios deportivos independientes como Swing Completo y Play Off Magazine.

Crisis en el karate cubano

La karateca cubana y exintegrante del equipo nacional, Elisabet Vasallo, había advertido en marzo de este año que la disciplina estaba en "decadencia". Denunció que “durante mucho tiempo se han destruido generaciones de karatecas de alto rendimiento, atletas con talento y condiciones especiales, ya sea por problemas personales o simplemente porque a alguien de la cátedra de la selección nacional no le caes bien o no eres de su agrado”.

“¿Estamos buscando talento y explotando potencial o tenemos que ser sumisos para lograr nuestros sueños?”, cuestionó entonces la medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, quien se refirió a la necesidad de un cambio en la Comisión Nacional.

“¿Hasta cuándo tenemos que estar dirigidos por una comisión que no hace nada por nosotros, que no busca maneras de desarrollarnos, que no es capaz de diferenciar lo personal de lo profesional? ¿Tenemos que seguir reprimidos y representados por quien no lo hace, que no son capaces de conseguir algo tan simple como una sala para realizar eventos y que nuestros niños puedan ver competencias de alto nivel que sirvan como motivación?”, cuestionó en una extensa publicación en Facebook.

Fuente: Captura de Facebook/Elisabet Vasallo

El éxodo masivo de los deportistas cubanos hace tiempo que no es exclusivo del béisbol, sino que viene consolidándose en otras disciplinas.

En el listado se incluyen los campeones olímpicos Ismael Borrero y Fernando Dayán Jorge, de lucha grecorromana y canotaje, respectivamente.

En marzo el saltador de longitud Lester Lescay desertó de la delegación de atletismo cubano y se quedó en España luego de su presentación en un evento de pista cubierta, desarrollado en Belgrado, Serbia.

Otros casos recientes son los de los boxeadores Kevin Brown (67 kg) y Herich Ruiz (86 kg), quienes este mismo mes abandonaron la delegación nacional durante el Campeonato Continental celebrado en Guayaquil, Ecuador, y arribaron posteriormente a Estados Unidos.