Michelle Bachelet anuncia su retiro como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU

Michelle Bachelet Foto © Captura Twitter/Michelle Bachelet

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció su retiro del cargo por razones personales.

“Hoy habló ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar problemas en materia de derechos humanos”, expuso este lunes Bachelet en su cuenta de Twitter.

También el anuncio de su retiro lo dio a conocer durante la presentación del último informe sobre la gestión de su oficina, en la dijo que “esta histórica quincuagésima sesión del Consejo será la última que dirija”.

Asimismo, explicó que tomaba esta decisión “porque mi familia me necesita, porque mi país me necesita”.

Bachelet se mantendrá en funciones hasta finales de agosto, según un reporte de Euro News, en el que se sostiene que su retiro se debe a las duras críticas que recibió tras su última visita a China.

No obstante, la Alta Comisionada insiste en que su retiro nada tiene que ver con ese viaje, ya “hace dos meses, antes incluso de ir a China, tomé la decisión, y se la comuniqué a mi jefe, el Secretario General de la ONU, António Guterres”.

Añadió también que “habiendo sido presidenta dos veces, he recibido muchas críticas en mi vida. Así que no es eso lo que me hace tomar ciertas decisiones”.

A la Alta Comisionada, quien deja su cargo en uno de los peores períodos para los Derechos Humanos a nivel global, los medios de prensa le cuestionaron duramente su tibieza en la verificación de las denuncias sobre la represión y abusos contra la minoría uigur en la provincia china de Xinjiang.

A la Bachelet, además, en marzo último organizaciones internacionales la instaron a denunciar enérgicamente las violaciones en Cuba ante el Consejo para los DD. HH.

El reclamo fue hecho por las organizaciones no gubernamentales como Cubalex, Amnistía Internacional, ARTÍCULO 19 Oficina para México y Centroamérica, el Comité para la Protección de los Periodistas, Human Rights Watch, además del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, junto al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.

En una carta le pidieron a Bachelet que informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante su actualización oral en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Las organizaciones argumentaron en su demanda que “los cubanos están viviendo una de las peores situaciones de derechos humanos en el país en muchos años”, además de que el actual gobierno en la isla “continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública, mientras los cubanos atraviesan una grave crisis económica que afecta sus derechos sociales y económicos”.

Aunque le reconocieron su postura del 16 de julio, en la que pidió “la pronta liberación de todos aquellos que habían sido detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones del 11 de julio”, le recordaron que la represión en Cuba contra manifestantes, activistas y periodistas se ha seguido profundizando desde esa fecha, ya que “cientos siguen en detención arbitraria o arresto domiciliario y varios activistas y periodistas independientes se han visto obligados a exiliarse”.

A finales de enero último, también la activista cubana Saily González pidió a la Alta Comisionada que dejara de mirar a otro lado y que interviniera ante las violaciones sistemáticas que ocurren en la isla, donde no existe un Estado de derechos.