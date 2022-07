Human Rights Watch urge a Michelle Bachelet a condenar violación de DD.HH. en Cuba

Juan Pappier, investigador de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), pidió a Michel Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que condene al gobierno cubano.

"Bachelet, quien rara vez ha denunciado los abusos de derechos humanos en Cuba, debería condenar públicamente las violaciones sistemáticas en el país, antes de dejar su cargo a finales de agosto", subrayó.

Durante un encuentro virtual, en el que participaron también otras organizaciones como Amnistía Internacional, Cubalex y Justicia 11J, Pappier destacó que es prioritario que el mundo exija al gobierno de Díaz-Canel que abra sus cárceles al escrutinio internacional, que cese la represión y libere a todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria.

"Me temo mucho que si la comunidad internacional no escala su escrutinio sobre Cuba y no adopta una política concertada que trate este problema, como la crisis que verdaderamente es, solamente vamos a ver que la situación se va a volver peor a pesar de la enorme valentía de los cubanos que tomaron las calles hace un año", advirtió

El investigador de HRW criticó que en Cuba no solo hay falta de libertades y derechos, sino que el acceso a medicinas y alimentos es limitado, asunto que las autoridades evitan abordar, ha dado como resultado el incremento de personas que huyen del país.

"Estamos al borde de una crisis migratoria, con aumentos en la cantidad de cubanos que están siendo, por ejemplo, detenidos en la frontera sur de Estados Unidos", abundó. "Del mismo modo la cantidad de cubanos interceptados en el mar está tocando cifras récord que no habíamos visto en los últimos cinco años".

Pappier recordó que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un nuevo Código Penal que incluye múltiple normas vagas e imprecisas, que podrían ser utilizadas para profundizar la represión contra los manifestantes pacíficos en Cuba.

"Se trata de una ley aprobada en 2022 que establece la pena de muerte por varios delitos, incluyendo el de sedición que se ha utilizado para criminalizar a muchos de los manifestantes del 11J", destacó.