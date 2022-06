Adamari López: "Necesito de un hombre, ya que Toni no me dejó instrucciones"

Adamari López es una de esas millones de mamás solteras en el mundo que es capaz de hacer todo lo que se proponga. Sin embargo, cuando se trata de algunas cuestiones de su hogar, la conductora siempre había contado con Toni Costa para ayudarla. Algo que no ha podido suceder en las últimas semanas porque se encuentra en La Casa de los Famosos.

Y mientras que el bailarín está concursando en el reality show, la conductora puertorriqueña tuvo que enfrentarse sola a un problema para que el que tiene pocas habilidades, lo que la llevó a pedir ayuda exterior para poder solucionarlo.

Por las fuertes lluvias de Miami, la piscina del jardín de la casa de la conductora de Hoy Día empezó a desbordarse, corriendo el riesgo de que el agua entrase en su casa... Por suerte, la mamá de Alaïa pudo contar con la ayuda del marido de una amiga, Trucu.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Ada comentó que necesita un hombre para este tipo de cuestiones. "Aquí ya no hay más nadie que no sea Trucu que me pueda ayudar", comentó en el vídeo de Facebook en el que mostró este incidente que tuvo que solucionar.

"Ya saben, estoy solita, así que necesito ayuda para resolver estos problemas", agregó Ada, qué preguntó cuántas más están como ella.

Como descripción de este vídeo, la boricua puso: "¡¡¡Han sido días lluviosos en Miami y necesito de un hombre!!! Para resolver todas los problemitas en casa ya que Toni no me dejó instrucciones. ¿Cuántas mujeres por aquí como yo?".

