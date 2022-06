"Ponte los pantalones": Adamari López sobre comportamiento de Toni Costa en "La Casa de los Famosos"

Adamari López había mantenido silencio absoluto sobre la participación de su expareja Toni Costa en el reality “La Casa de los Famosos 2”, pero un comportamiento del bailarín la llevó a enviarle un mensaje de reprimenda.

Las alusiones de Toni Costa sobre Adamari en el programa ya resultan algo sospechosas, pero la actriz de la telenovela “Gata Salvaje” no ha opinado al respecto. Sin embargo, no ha podido quedarse callada ante la última “hazaña” del padre de su hija Alaïa.

Durante el programa “Hoy Día” de la cadena Telemundo, el presentador argentino Quique Usales hizo alusión a las tramas que se desarrollan en el show televisivo y comentó con sus compañeras de transmisión, entre ellas Adamari, que Toni “mandó a Natalia a que se queje con la jefa porque dijo que le habían faltado al respeto”, según contó la revista People en Español.

La reacción de Adamari fue inmediata: “¿Y él no tiene voz para ir y hablar?”.

De una forma “conciliadora y divertida”, añade la publicación estadounidense, la actriz reprendió el comportamiento de su ex.

Pero el comentario de la puertorriqueña no quedó allí y optó por enviarle un fuerte mensaje a su antigua pareja: “Toni, venga, ponte los pantalones y ve pa'lante”.

¿Cuáles serán las interpretaciones que el bailarín y el público harán de este mensaje? Habrá que esperar.

Quizás la reacción de Anamari le sirva a Toni para dejar a un lado el pasado, al parecer su tema preferido en “La Casa de los Famosos 2”.

Al bailarín no le fue suficiente con revelar los secretos de Adamari para verse tan joven y la depresión que sintió tras la separación de ambos, y contó a sus compañeros en el show cómo fue ese primer beso con su ex al concluir la coreografía de tango que acaparó tantos titulares.

Cuando ambos artistas participaban en “Mira Quién Baila”, el profesor de baile de la pareja le dijo a Toni que la producción estaba pidiendo que besara a Adamari al finalizar la coreografía y que no le dijera nada, contó en el programa el instructor de zumba.

“Me han dicho que no te lo diga, pero te lo tengo que decir porque no quiero que pienses mal de mí. Me han dicho que te dé un beso al final, ¿qué hacemos?”, le dijo Toni a Adamari en esa ocasión.

La respuesta de su entonces compañera de baile lo sorprendió: “¿Tienes pareja?”. “No” -le contestó Toni-. “Yo tampoco. ¿Quieren show? Se lo daremos”, replicó ella resuelta. Al final de la presentación de baile fue Adamari quien lo besó.

Todo parece indicar que revelaciones como esta seguirán “avivando el fuego” en “La Casa de los Famosos 2”, mientras Toni Costa continúe su paso por el programa. Él y Adamari López comparten mucho más que una década de relación.

