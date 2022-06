Enfermera denuncia peligrosos apagones en hospital de Sancti Spíritus: "¿El pueblo le interesa a alguien?

Una enfermera cubana denunció los frecuentes apagones que ponen en peligro la salud de los pacientes del hospital de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, donde la planta eléctrica alternativa está rota.

En un post de Facebook la profesional, identificada como Yasnalla Mederos, denunció que los trabajadores del centro médico llevan "tiempo informando que la planta del hospital esta rota, y a nadie le importa".

Asimismo, afirmó que a las 4:00 a.m. de este lunes llegó una emergencia al hospital, que se encontraba a oscuras, y los médicos tuvieron que atender al paciente con las linternas de sus teléfonos. Finalmente, este falleció.

"Cada vez que [se] va la corriente, la planta se apaga, esto ocurre con una frecuencia más menos cada 15 o 20 minutos. Mi pregunta ¿el pueblo le interesa a alguien?", cuestionó Mederos. "Anoche se fue la corriente a las 2:00 am, llegó una emergencia [a las] 4 y pico de la mañana. El hospital oscuro, con la linterna del teléfono hicimos lo que pudimos. El paciente falleció".

Captura post de la denuncia en Facebook.

La enfermera expresó con preocupación: "Ya no sabemos de qué forma esto pueda llegar a cualquier dirigente de este municipio o provincia que de verdad le interese un poquito la salud y el bienestar del pueblo".

Explicó que se ven especialmente afectados los pacientes en terapia intensiva que dependen de una planta de oxígeno y de monitores de seguimiento. Y también contó que "se atendió a una asmática con la luz de una linterna.

"Yo quiero que me digan si esas vidas humanas valen menos que un puñado de kilowatts porque cada vez que esto sucede se llama y se informa y la respuesta siempre es la misma: el apagón está programado", puntualizó.

La trabajadora de la salud aseguró que la solución está en arreglar la planta del hospital o no afectar el circuito que involucra a la instalación. "Los pacientes y sus familiares son seres humanos, por favor", subrayó la mujer, y advirtió que no se trata de una queja sobre "la política" del país.

Varios internautas reaccionaron a la publicación con tristeza por la situación de los hospitales en la nación caribeña y la desidia gubernamental.

"Eso ya lo sabe quien tiene q saberlo, pero como ya el pueblo no le interesa al gobierno pues por eso es que no se soluciona, lo que es triste es que por esta vía se pida ayuda, porque según se dice en las redes todo lo que se publica es mentira, entonces el pueblo siempre es el mentiroso, no sé adonde vamos a parar, lo que si sé es que ya deben de terminar el camino", dijo una lectora.

Una trabajadora del mismo hospital comentó: "Trabajo en ese mismo centro, y aunque ayer no estaba de guardia estoy segura de la veracidad de esta historia. Hay que ver en las condiciones que trabajan nuestros profesionales, y cómo ponen todo su esfuerzo en salvar vidas, pero tristemente no son magos. Espero de corazón que esto llegue a los ojos y oídos de alguien que pueda tomar cartas en el asunto PARA BIEN, y coopere un poco con los trabajadores de la Salud".

"Después no quieren que las personas reclamen de la forma que lo hizo Amelia (Calzadilla), y entonces?", fue otro comentario.

Hace algunos días, el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien presume del servicio de Salud en la isla, calificó de tensa la situación energética y pronosticó que se avecinan días más difíciles por los apagones previstos a lo largo de toda Cuba.

"Quedan días difíciles en la generación de energía eléctrica y es necesario darle la mayor información posible a la población, pues es tensa la situación energética en Cuba, motivada por el déficit de capacidad de generación y de fuel oíl", afirmó el mandatario.

A finales de mayo reconoció por primera vez lo que se sospechaba desde hacía meses sobre el déficit de combustible como una de las principales causas de los abrumadores apagones de las últimas semanas.