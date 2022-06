Desalojan a madre con tres niños que ocuparon un consultorio médico en Cienfuegos

Yohisis Águila, una joven madre cubana residente en la provincia de Cienfuegos, fue presuntamente desalojada este martes junto a sus tres hijos pequeños de un consultorio médico que ocupó.

“Soy madre de tres niños, tomé la decisión de entrar en un consultorio por no tener donde vivir con mis niños, que están enfermos. Hoy me quieren desalojar e imponerme una multa de 5,000 pesos. Pido el apoyo de todas las personas y hacer esto viral”, escribió Águila el pasado lunes 13 de junio en su perfil de Facebook.

(Fuente: Captura de Facebook/Yohisis Aguila)

Sin embargo, este martes la joven publicó un breve video que muestra el momento en que varios funcionarios se personaron en el local para sacarla.

“Estoy haciendo una directa porque donde yo estaba metida me están sacando ahora con los tres niños enfermos. No me quieren dar solución, me están diciendo que vaya para la casa donde yo estaba”, dijo la mujer.

Sin embargo, a continuación explicó que la vivienda donde ella residía antes es propiedad de su hermano y que él la sacó de allí porque puso el lugar en venta.

“Miren cómo está todo donde me metí, donde estoy con los niños, tres niños enfermos, no les dan solución a los problemas, ¿Dónde quedó la ayuda que le iban a dar a las madres de tres hijos?”, cuestionó la mujer, que hizo hincapié en las malas condiciones del sitio del que la querían sacar.

En los comentarios una internauta explicó que Yohisis Águila finalmente fue sacada del consultario y que incluso le quitaron el teléfono.

Cibercuba se ha intentado poner en contacto con la joven para corroborar esa afirmación, sin que hasta el cierre de esta nota haya sido posible.

En los últimos años son cada vez más frecuentes los casos de mujeres con varios hijos que toman la decisión de ocupar locales vacíos del Estado con vistas a exigir a las autoridades una solución para sus problemas de vivienda, algo que escasa vez consiguen.

En días recientes, durante una visita a la provincia de Ciego de Ávila, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo sentirse preocupado por la pérdida de credibilidad de su gestión, concretamente en los casos de madres con hijos menores que no tienen dónde vivir, al tiempo que llamó a reforzar la política de atención hacia a las madres con tres o más hijos.

"Ese es un trabajo de todos, porque si no lo seguimos adecuadamente y definimos los roles de cada institución los problemas no se resuelven. No podemos perder credibilidad, debe estar el aliento, la visita a cada familia y el acompañamiento", dijo el gobernante.

