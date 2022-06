Abuela cubana explota contra el Gobierno: "Esto no da más"

Una abuela cubana explotó contra la mala gestión del gobierno comunista y aseguró que la situación de crisis en el país no aguanta más.

"Tengo tres nietos. Dime... ¿Cómo lo hago mi socio? No hay comida. Donde me tocó comprar a mí, no me toca más el pollo hasta que no compre el 90% de la población, es decir, hasta agosto, según tú y tus inventos. Esto no da más", expresó P González al gobierno cubano, en Facebook.

Facebook P González

La abuela comentó también la falta de medicamentos en Cuba, un problema que golpea no solo a quienes padecen enfermedades crónicas, sino a todas las personas, porque no hay ni siquiera aspirinas.

"Hay niños y no hay comida, ni medicinas. Mi nieto enfermó con fiebre y ni un antibiótico que hay para darle, ni un antipirético de los que indicaron. Vas a los hospitales y el personal de salud siente pena de tener que decir tantas veces que 'no hay'. ¡Dime qué hacer, porque magas no somos!", dijo.

La cubana considera que la actual situación de Cuba es "asquerosa" y evitó la palabra justa para calificar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

"Esto es un asco. Un gobierno que no se ocupe de las necesidades de su pueblo es una... y esto no es mentira, es la realidad cubana. A ver quién me dice que estoy difamando. ¡Esto me tiene fundida!", expresó.

Muchas mujeres cubanas están denunciando en las redes sociales la escasez de alimentos, de medicamentos, así como la falta de recursos para sustentar a sus familias y garantizar las necesidades básicas. Enfrentan al Estado denunciando en las redes sociales la dura crisis que sufren día a día.

La semana pasada se hizo viral la denuncia de la madre cubana Amelia Calzadilla, quien increpó a Díaz-Canel y lo invitó a dejar el cargo político en manos de quienes sepan dirigir el país y sean capaces de dar respuestas a las verdaderas necesidades del pueblo.

Otras madres se sumaron a denunciar las carencias y la precariedad con que viven cada día en la isla. Los problemas no son solo en la alimentación y los medicamentos, también en la vivienda, en el transporte, en los combustibles, en la generación de energía eléctrica con numerosos apagones y en el coste de la vida en general que se ha vuelto insostenible con la inflación en la economía cubana.

Este miércoles se hizo viral la denuncia de una cubana que no solo se refirió a la escasez que se vive en el país, sino que reivindicó el derecho a tener calidad de vida, poder ocuparse de su imagen personal, alimentarse y sentirse bien físicamente en Cuba.