Aumentan apoyos de la sociedad civil cubana a la joven madre Amelia Calzadilla

Amelia Calzadilla sostiene el recibo del pago de la electricidad en su directa Foto © Captura de video Facebook / CiberCuba

La joven cubana Amelia Calzadilla sigue sumando apoyos de cubanos que se identifican con su mensaje a través de las redes sociales y que alaban el valor de esta madre cubana que se atrevió a arremeter con crudeza contra la cúpula del régimen cubano.

“Me uno al dolor como madre, mujer y cubana. Me quito el sombrero con esta muchacha; lo he vivido, lo he sentido, créeme, #todossomosamelia. Este es el enlace del video, míralo”, expresó este viernes la locutora y empresaria autónoma cubana, Marisela Alfonso Madrigal, en una publicación de sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Marisela Alfonso Madrigal

Solidaria también se manifestó la artista plástica cubana, Tania Bruguera, quien compartió en sus redes sociales la etiqueta “#YoTambiénSoyAMELIA”, hermanándose con la madre de tres niños que este miércoles preguntó a los dirigentes del régimen cubano hasta cuándo el pueblo tendrá que seguir pagándole las comodidades, y exigiéndoles que hicieran bien su trabajo o “vendieran el país”, porque los cubanos ya no aguantan más.

“Yo también soy Amelia Calzadilla y, como madre, como abuela y como cubana, me uno a ella, porque somos Amelia Calzadilla”, dijo en los comentarios a la publicación de Bruguera otra madre cubana, harta también de la vida que llevan la mayoría de las mujeres cubanas que deciden formar una familia en el país, y que desean que sus hijos y nietos crezcan y se desarrollen en él.

Captura de pantalla Facebook / Tania Bruguera

“¡Todos lo somos, excepto porque ese valor no lo tenemos todos!”, reconoció por su parte otro cubano que destacó el valor de una joven que era consciente de los problemas que podía acarrearle su desahogo en redes sociales, y que, lejos de tratar la amenaza con evasivas, se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, a su ejecutivo, su esposa y sus represores de la Seguridad del Estado.

“El Grito de Amelia es el de toda madre cubana. Las que logramos irnos fuimos Amelia, las que siguen en Cuba son Amelia y Amelia dio el grito. Gritó por todas”, observó una usuaria, resaltando el valor histórico de una protesta como la protagonizada por Calzadilla, cuyo mensaje encontró eco inmediato en miles de cubanos.

"En cualquier momento me enfermo de los nervios porque mis hijos no tienen comida, no tienen zapatos, no tienen ropa... porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba. Vendan el país, véndanlo por provincias […] para que la gente pueda vivir dignamente”, reclamó la joven en un video que se hizo viral en cuestión de horas.

Haciendo mofa de la retórica vacía de los dirigentes cubanos, la joven madre les espetó: “¿No dicen ustedes que le van a poner corazón? ¡Pues pónganle cerebro también, para que funcione! Párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo”, dijo en su video Calzadilla, coincidiendo con la imagen que tienen millones de cubanos acerca de la incompetencia de sus dirigentes.

“La gente quiere 'pincha', quieren que les paguen en dólares, que es lo que mueve el mundo. No quiero hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida, trabajado, porque yo no quiero que me lo regalen", subrayó en otro momento de su encendida crítica.

“Yo lloré mientras ella hablaba, porque era como si ella fuera esa voz que clama en nuestra isla en silencio”; “Yo también me uno con esta valiente cubanita, espero que no haya represalias con ella”; “Nada como la verdad, nada como ustedes mujeres cubanas… por ustedes todo nuestro respeto y admiración”, fueron algunos de los comentarios de apoyo a Calzadilla.

“Me pasó lo mismo. Ella expuso su sentimiento más auténtico de desesperanza y desesperación. Todas las madres que hemos vivido en Cuba y las que hoy viven nos hemos sentido identificada con ella, como Voz de Todas las madres en particular, y de muchos cubanos de la Isla en general”, consideró otra.

“Yo me quedé sin palabras al ver todo lo que dijo. LA VERDAD. Y sobre todo muy coherente en todo, muy directa y precisa. No soy madre ni padre, ni tengo 3 hijos como ella y me las veo negra porque, aunque tengas dinero, igual no hay nada. Así que me imagino lo que puede pasar ella y miles de madres y padres como ella, para inventar la comida que debe darles diariamente a sus hijos”, añadió otro de los muchos cubanos que consideraron como suyas la arenga pública de esta joven madre cubana.