Beyoncé regresa con "Renaissance", su nuevo álbum en solitario después de seis años

Es la noticia que todos sus fans estaban esperando: Beyoncé tiene un nuevo álbum en camino, un trabajo discográfico que verá la luz este mismo año y se titulará Renaissance.

Se trata de su primer álbum en solitario después de Lemonade (2016). Pero en estos años, la artista ha continuado haciendo música en proyectos como la banda sonora de El Rey León o el álbum Everything Is Love (2018) junto a su marido Jay-Z, con el que formó el dúo The Carters. Y después de estos seis años, Beyoncé regresa con Renaissance, que será su séptimo disco.

El 29 de julio es el día señalado en rojo por los incondicionales de Queen B, que ya sospechaban desde hacía días que habría novedades de parte de la intérprete de "Halo", que borró la foto de su perfil de Instagram intrigando y desatando los rumores de un posible álbum.

Ahora, ya está confirmado, y lo mejor es que todo apunta a que este álbum tendrá dos partes.

"Acto 1", comentó al anunciar el nombre del disco. Y después del 1, llega el 2, por lo que se intuye que habrá un "Acto 2".

Coincidiendo con el anuncio de Renaissance, el mismo día vio la luz su portada para British Vogue, en la que una vez más, la diva de la música aparece espectacular y deslumbrante.

Aquí te dejamos las imágenes que colgó de su sesión para la revista:

