"Provenza" de Karol G, entre las cinco canciones más importantes del 2022 para Billboard

Todavía quedan algunos meses para que acabe el año, pero Billboard ya tiene claro cuáles son las 50 canciones más importantes de este 2022. Una lista que en su top 5 incluye el nombre de una de las divas latinas más aclamadas del momento: Karol G.

La cantante colombiana está en el puesto número 5 de esta recopilación con su "Provenza", que también es una fuerte candidata a convertirse en la canción del verano.

Este logro lo compartió la intérprete de "El Makinon" en sus historias de Instagram, donde compartió este vídeo:

La revista especializada se refiere a esta canción como un "himno femenino" y la describen como "melancólica y dulce, incluso gentil, pero con un trasfondo de fuerza". Destacan también la inclusión de mujeres de todos los tamaños en su videoclip, donde no hace falta la presencia de un hombre para que se diviertan dentro del mar.

Esta canción le está dando grandes alegrías a la Bichota. "Provenza" ha sido y es número uno de numerosas listas de éxitos, se encuentra entre los temas más escuchados en todo el mundo de diferentes plataformas y en Youtube ya supera los 200 millones de reproducciones.

En la lista de las 50 mejores canciones del 2022 para Billboard también encontramos los nombres de otros artistas latinos como Rosalía, que ocupa el puesto 7 con "Saoko"; Bad Bunny, que se encuentra en el onceavo con "Después de la Playa"; le sigue Becky G muy de cerca en el 15 con "Bailé con mi ex".

En esta recopilación tampoco podía faltar "Mamiii", el himno de Karol G y Becky G, que está en el 27. Y también está Sebastián Yatra en el 42 con "Tacones Rojos".

Aquí te dejamos "Mamiii" para celebrar este nuevo éxito de la Bichota con sus temas más sonados del año:

En los primeros cuatro puestos están: "As it Was" de Harry Styles, Doja Cat con "Woman", Lizzo con "About Damn Time" y "N95" de Kendrick Lamar.

¡Enhorabuena Karol G!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.