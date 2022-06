Emotiva despedida de Dani Alves del Barcelona

Ocho años en un mismo equipo de futbol es un número que cuenta. Dani Alves se despide finalmente del Barcelona pero no de las emociones vividas junto a los culés, de los triunfos y también derrotas, de los estadios llenos y el ¡VISCA BARÇA!

La pasada semana se confirmó que el club catalán no renovaría el contrato del futbolista brasileño, quien se despidió de la afición con un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram.

“Queridos culés… Ahora sí llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue”, escribió Alves.

“Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy”, añadió el jugador refiriéndose a esta segunda oportunidad de solo seis meses que tuvo en el club catalán.

En diciembre del pasado año Dani Alves regresó al Barcelona luego de cinco años de su salida del equipo: “Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respetan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós”.

En sus palabras de despedida el lateral derecho dijo que no habría “un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; gracias”.

“Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón”, compartió el jugador.

Durante su tiempo en el Barça fueron muchos los títulos de los que disfrutó y fue partícipe el brasileño: “23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito. Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro más desafiador aún”.

“Que el mundo nunca olvide: Un león aún que tenga 39 años continúa siendo un good crazy leonnnn. Para siempre VISCA AL BARÇA!”, concluyó el futbolista en su mensaje para hacer reír a muchos de los fans del club.

Dani Alves pudo regresar al Barcelona justo cuando su excompañero de equipo Xavi Hernández asumió como entrenador. Fue el propio Xavi quien comunicó al jugador la decisión de no renovar su contrato, señaló AS.

Los principales argumentos que dio Xavi a Alves fueron “que iba a tener muy pocos minutos para poder preparar el Mundial de Qatar ya que iba a tener muchas alternativas en la plantilla para ocupar la banda derecha”, añade ese medio de prensa.

No obstante, el ahora responsable del equipo agradeció personalmente a Alves “su profesionalidad y esfuerzo en los seis meses que ha estado en el Barcelona”.

Compañeros de equipo no tardaron en reaccionar a la publicación del brasileño: "Te voy a extrañar papi, gracias por todo. Bendiciones!!", le escribió Ronald Araujo, quien además compartió una publicación en su cuenta de Instagram.

"Gracias por todo papito Dani Alves. En poco tiempo aprendí muchísimo contigo, gracias por todas las charlas y tu profesionalismo que admiro. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones", escribió el futbolista uruguayo.

Otros que comentaron la emotiva despedida de Alves fueron Andrés Iniesta y Xavi Hernández con quienes compartió la cancha en el Barcelona.

"Eres ejemplo y un orgullo! Suerte en lo que venga, hermano!", comentó el excentrocampista del Barça.

"Ejemplo en cualquier sentido de la palabra. Gracias por todo amigo!", escribió Xavi.