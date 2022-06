Homenaje de Cuqui La Mora a Celia Cruz: "Dedicado a todos los cubanos que soñamos con una Cuba Libre"

Cuqui La Mora sorprendió a sus seguidores en sus plataformas digitales con una versión del icónico tema de Celia Cruz, “Por si acaso no regreso".

“Dedicado a todos los cubanos que queremos una Cuba Libre. Con todo mi amor. Patria y Vida. Libertad”, escribió la humorista cubana en su cuenta de Instagram al anunciar el lanzamiento de su versión de la canción ampliamente interpretada.

El sentimiento de artistas cubanos en el exilio hacia su tierra es muchas veces compartido: se canta, desde la distancia, por y para la libertad de Cuba y así lo ha hecho Cuqui con este sentido tributo no solo a la Guarachera de Cuba sino también a la tierra que le vio nacer y sus coterráneos.

En el videoclip, Aleanis Jaúregui -nombre real de la actriz y humorista- comienza nombrando a “nuestra Celia de Cuba, La Mostra”.

“Viva Cuba libre de dictadura”, añade Cuqui para luego aparecer en el video con un cartel en el que se lee: “A Celia Cruz como a muchos cubanos el gobierno les negó la entrada a su país. Murió sin volver”.

Cuqui La Mora en videoclip donde homenajea a Celia Cruz versionando su tema “Por si acaso no regreso"

“Por si acaso no regreso / Yo me llevo tu bandera / Lamentando que mis ojos / Liberada no te vieran”, dice la canción de Celia Cruz con la que muchos artistas y cubanos emigrados se han sentido identificados.

Otro cartel que sostiene la humorista durante el audiovisual dice: “Cuba es un país con un pueblo maravillosos secuestrado por una dictadura”.

“Denunciar a un gobierno no es un delito es un derecho humano. Nosotros elegimos”, es otro de los mensajes que muestra Cuqui mientras interpreta el emotivo tema.

Durante el videoclip aparecen, además, carteles, grafitis y pinturas en las calles de Miami que reclaman la libertad de Cuba y ponen en alto nombres de la disidencia cubana.

“Quien sale callado y entra en silencio es cómplice”; “Las injusticias se denuncian y las consecuencias se asumen”; “Libertad para todos los presos políticos”; “El que no siente no entiende”; “#SOS CUBA”; son otros de los mensajes que se pueden leer durante el video de la nueva versión de Cuqui de “Por si acaso no regreso…”, compartida en sus redes sociales y canal de Youtube.

"Aunque el tiempo haya pasado / Con orgullo y dignidad / Tu nombre lo he llevado / A todo el mundo entero le he contado tu verdad", dice la canción original de Celia Cruz que Cuqui cambia para decir en esta parte "la dictadura he denunciado", adecuándola más a su sentir y al contexto de la Cuba actual.

Imágenes reales de protestas en Cuba y de quienes han decidido hablar pese al miedo y la represión aparecen durante el videoclip.

Reacciones a este homenaje a Celia Cruz entre los cubanos dentro y fuera de la isla quedaron plasmadas en YouTube: “Quedó precioso el video y el mensaje es visible, no más dictadura, no más patria o muerte, ahora es PATRIA Y VIDA. Gracias por representar a nuestra gente hermosa, bendiciones”; “Lindo homenaje a nuestra Celia y a nuestra isla”; “Mulata la pusiste buena y en el momento preciso, eres lo máximo”.

Este homenaje de Cuqui a Celia Cruz no solo recuerda a una de las artistas cubanas más importantes de todos los tiempos y símbolo de la música latina, sino también a una mujer a quien el gobierno de su país le dio la espalda; pero no su gente.

En más de una ocasión Cuqui La Mora se ha sumado a las críticas contra el gobierno del régimen cubano, incluso desde la actuación.

El pasado marzo la actriz y humorista escenificó “¿cómo sería un diálogo con la dictadura?”. En el video puso sobre la mesa, la censura, la falta de libertad de expresión y opinión y la represión de la que son víctimas los cubanos, además de mencionar algunos de los problemas más agudos del país.

