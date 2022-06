Incertidumbre en Matanzas por inestabilidad en la distribución de leche en polvo para niños

A pesar de las declaraciones oficiales que sostienen que está garantizada la leche en polvo para niños, la tensión y la incertidumbre crecen entre los matanceros que padecen desde hace semanas por la inestabilidad en la distribución de este producto.

“Aclarando preocupaciones de la población. Se mantiene la entrega de leche en polvo para los niños de 0 a 1 año de edad hasta el día 30 de junio, según informa la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas”, afirmó este sábado la Dirección Estatal de Comercio Matanzas en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Dirección Estatal de Comercio Matanzas

Lejos de tranquilizar a los consumidores matanceros, el mensaje generó todavía más inquietud, pues faltan menos de 15 días para el comienzo de julio y las autoridades provinciales no son capaces de asegurar que los menores de un año tendrán garantizada la leche en polvo que el Estado vende a través de la libreta de abastecimiento.

“Posteriormente se actualizará para el próximo mes, pues dependiendo de la disponibilidad pudiera haber una variante de distribución con leche fluida”, añadió por su parte el Periódico Girón, generando gran cantidad de comentarios en Facebook en cuestión de minutos.

Captura de pantalla Facebook / Periódico Girón

“¿A quién se le habrá ocurrido semejante barbaridad? ¿Sabrá el que tomó esta decisión que esta leche no es recomendada utilizarla en lactantes, por muchas razones?... Eso sin contar que ni siquiera es pura, que cuando llega a la bodega ya se ha inventado muchísimo con ella”, señaló una usuaria en los comentarios.

“Lo primero que deben hacer es sentarse con un pediatra para que les explique bien el por qué no se debe utilizar, se los digo como médico que soy. Yo misma tengo una niña de 3 meses y les aseguro que jamás le daría a la niña leche de vaca y menos de la bodega. Me estaría poniendo la soga al cuello y la situación no está como para estar de hospital en hospital. ¡Vaya, vaya… toman cada decisión!”, añadió.

En el mismo sentido comentaron otras usuarias. “No estoy de acuerdo con esa decisión que tomaron. Está muy mal pensado porque, ¿cómo a un niño recién nacido se le va a dar una leche fluida? Es más agua que leche lo que te dan en las bodegas esas. ¡Por dios, qué miseria!”.

“No estoy de acuerdo. Esa leche es un agua; viene aguada y después le echan más agua. Es una falta de respeto que le den eso a un bebé. Capaz que le afloje el estómago y no hay ni medicina para darles. Hay tremendos apagones y la leche se corta… Eso no puede ser, no estoy de acuerdo que le quiten la leche en polvo a mi hija. Son bebés, no animales. Ellos no pueden estar tomando cualquier cosa. Yo no sé hasta cuándo va a ser la falta de respeto que hay en este país”, protestó otra madre.

“Y la leche de dieta, ¿se quedó en el olvido? Es para personas enfermas”, recordó una usuaria en los comentarios de la publicación de Girón. “Mi duda es si esto de que van a quitar la leche en polvo, ¿es en el país entero o solo en Matanzas?, preguntó otro, mientras una tercera se quejaba de que a su nieta “que tiene 5 años, le dieron antier leche en polvo y estaba malísima, parecía leche vieja porque se hicieron unas pelotas que la niña no quiso tomársela”.

A finales de mayo se conocía la noticia de que la industria láctea en Matanzas no tenía combustible para pasteurizar la leche que se vende de manera racionada a niños y embarazadas, por lo que debían comercializar el producto sin ser procesado y sin los parámetros de inocuidad necesarios.

Ante el déficit de leche, las autoridades locales anunciaron que comenzarían a vender un kilogramo de mezcla para batido a los niños de siete a 13 años.

Recientemente, el gobierno de Matanzas decidió racionar la venta de caramelos, pulpa de mango, barra de guayaba y bolsas de refresco, en medio de la escasez de alimentos y la falta de capacidad de la industria para responder a las necesidades de la población, a lo que ahora se suma otra vez la incertidumbre con el suministro racionado de leche.

A finales de enero, las autoridades cubanas confirmaron la falta de leche en polvo para cubrir las necesidades de personas con dietas médicas en todo el país y reconocieron la aplicación de “soluciones no tradicionales” para abastecer “algunos territorios” con este alimento esencial.

Un mes después de esta dolorosa noticia, el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, aseguraba que la producción de leche en Cuba se estaba recuperando en 2022.

Durante su intervención en el espacio oficialista Mesa Redonda, el funcionario cubano explicó que hasta el momento se habían firmado compromisos con productores de leche que superaban los 300 millones de litros de leche, aunque el plan era superar los 400 millones.

En medio de este panorama, son varias las denuncias de cubanos que se quejan en redes sociales de que el régimen pone a la venta la leche en polvo de producción nacional en tiendas de moneda libremente convertible (MLC).