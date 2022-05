Industria en Matanzas no puede pasteurizar leche por falta de combustible

Distribución de leche en Matanzas Foto © TV Yumurí

La industria láctea en Matanzas no tiene combustible para pasteurizar la leche que se vende de manera racionada a niños y embarazadas, por lo que deben comercializar el producto sin ser procesado y sin los parámetros de inocuidad necesarios.

La planta "29 de Abril", de la ciudad de Matanzas, es la entidad que no puede realizar el proceso y de acuerdo con Reynaldo Ramírez Martínez, director comercial de la Empresa de Productos Lácteos, se desconoce cuándo contarán con el combustible necesario.

"El sábado se distribuirá nuevamente a las zonas que la recibieron el jueves en la noche si no entrara el combustible, de ser asignado se pasteurizaría y continuaría el ciclo normal”, dijo Ramírez Martínez al periódico Girón.

A su vez hay otra planta que se encuentra fuera de servicio, la "Antonio Rodríguez", de Colón, donde se rompió un componente importante que es reparado por la Empresa de Calderas.

Con las dos roturas se privaron de recibir leche pasteurizada Matanzas, Colón, Jagüey, Ciénaga de Zapata y Cárdenas, ya que el resto de los municipios reciben el alimento de manera directa.

Ante el déficit de leche, las autoridades de Matanzas comenzarán a vender un kilogramo de mezcla para batido a los niños de siete a 13 años, de acuerdo al reporte de la prensa local.

La pasteurización o pasterización​ es un proceso térmico que es realizado en líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener. Debido a las altas temperaturas la gran mayoría de los agentes bacterianos mueren.

Algunos lectores del periódico Girón dejaron sus opiniones tras la publicación de la nota informativa y mostraron las insatisfacciones que siente una gran parte de la población.

"Nunca invirtieron en modernizar estas industrias y ahora empiezan las dificultades, así pasa con todo. No voy hablar de los diabéticos, pero los niños de siete a 13 la necesitan, muy mala decisión de quitar la leche en esas edades. El yogur no es estable y viene una vez cada 15 días, si viene. Creo que deben priorizar algo para esos niños, y sobretodo hay que invertir y crear nuevas industrias", escribió una persona.

"Este problema de la leche ya es viejo. Yo misma tengo que buscar por la calle leche para mi mamá que tiene 88 años, porque no le dan nada al adulto mayor. También creo que es injusto que desde los siete años se le quite la leche a los niños", opinó otra internauta.

"No hay corriente, no hay comida, no hay leche. Mejor digan qué es lo que va a haber para que sea más corta la lista", criticó otro lector.

Los problemas para adquirir combustible, ante la disminución de entrega de petróleo venezolano y la imposibilidad de comprarlo en el mercado internacional por la falta de fondos económicos hace que Cuba en estos momentos atraviese una crisis energética, que se suma a las constantes roturas de las plantas generadoras de electricidad.

Los apagones no solo generan descontento en la población, sino que impiden a los ciudadanos tener una calidad de vida superior.