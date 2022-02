Gobierno cubano afirma que en 2022 se notará la recuperación en la producción de leche

El ministro de la Industria Alimentaria (MINAL) Manuel Sobrino Martínez aseguró que la producción de leche en Cuba se recupera y el 2022 ya muestra señales de ese proceso.

Durante su intervención en el espacio oficialista Mesa Redonda, el funcionario cubano explicó que hasta el momento han firmado compromisos con productores de leche que superan los 300 millones de litros de leche, aunque el plan es superar los 400 millones

Estas cifras representan un incremento de 135 millones en comparación con lo que se acopió de leche en 2021, un año marcado por la aplicación de la Tarea Ordenamiento, la inflación económica y la escasez.

Aunque Sobrino Martínez no ofreció los datos que alcanzó Cuba en producción de leche durante 2021, sí aseguró que los contratos realizados hasta el momento representan un incremento con el año anterior.

CiberCuba se puso en contacto con el Ministerio de la Industria Alimentaria para conocer esa información, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían dado respuesta a nuestros mensajes.

Como ejemplo de esa recuperación en la producción de leche, el ministro Sobrino Martínez reveló que en enero ya se cumplió el plan de 15 millones de litros, fundamentalmente en las provincias centrales, a pesar de ser una época del año que se caracteriza por elevados niveles de producción.

El funcionario cubano destacó que la adopción de medidas por parte del gobierno cubano constituyó un estímulo para los productores ganaderos, que vieron en ellas la posibilidad de vender hasta en 20 pesos cada litro de leche e incluso más si la entregan directamente a la industria.

Sobrino Martínez resaltó que se sancionó a aquellos productores de leche que no cumplieron los planes de contratación, aunque no especificó el dato total de ganaderos que recibieron penalizaciones.

Asimismo, unos 17 millones de litros de leche se vendieron en Moneda Libremente Convertible (MLC), lo que representa que 1.700.000 de dólares terminaron en manos de campesinos cubanos, según datos oficiales.

Los datos oficiales de producción de leche en Cuba se corresponden a 2020, cuando se acopió un total de 455.300.000 litros de leche, de los cuales menos del 10% fueron de producción estatal, la segunda cifra más baja desde 1989, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Ese mismo año se registró el dato más bajo en cuanto a la existencia promedio de vacas en ordeño, con un total de 311.400.000 reses, de las cuales solo el 13% eran de propiedad estatal.

La información que ofreció el ministro de la Industria Alimentaria llega en medio de un desabastecimiento de leche, fundamentalmente de la que destinada a dietas médicas y niños, y la ola de críticas hacia las políticas económicas del gobierno, que obligan a los ciudadanos a comprarla en MLC.

"Los niños no toman esfuerzo señor, toman leche. Si no son capaces de ponerla en el mercado a disposición de todo el pueblo LÁRGUENSE!", dijo un usuario de Twitter tras las afirmaciones del ministro Alejandro Gil sobre los "esfuerzos de su gobierno" para garantizar la disponibilidad del alimento en Cuba.