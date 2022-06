Victoria, la hija de la Señorita Dayana, ya sabe tirar besos

La Señorita Dayana no puede ser una mamá más orgullosa y por eso comparte con sus fans todos los progresos de la pequeña Victoria que, a pocos meses de su llegada, ya sabe tirar besos.

“Familia ya estoy tirando besos, a mis 4 meses y medio. Y los primeros fueron para mi papá. No digan nada, pero creo que mi mamá está un poquito celosa”, escribió la reguetonera cubana en la cuenta de Instagram que creó para actualizar a sus fans sobre los avances de la preciosa bebé.

“Todos los días más orgullosa de ti”, agregó en un comentario al tierno post, que incluye un video de la nena sonriendo y lanzando esos besos que sus padres han recibido con todo el cariño del mundo. La publicación tiene miles de reacciones y cientos de mensajes de los fans de la cantante, todos felices por ser testigos del hermoso momento familiar.

“Me derrito de tanta ternura, esa bebé es una muñequita linda”, “Pero que cosa más bella, claro que esos papás tiene que estar muertos de amor”, “Disfruta mucho de esas primeras veces, son maravillosas e irrepetibles”, “Muchas bendiciones para Victoria y toda la familia”, afirmaron algunos internautas.

Hace solo unos días la Señorita Dayana celebró los cuatro meses de la pequeña. “Ya casi soy una niña grande. Hoy estoy cumpliendo cuatro meses!!”, se lee en el perfil de IG de la bebé.

Feliz cumple meses mi muñequita!! Me siento la persona más afortunada del mundo porque tú me elegiste para ser tú mamá!!”, agregó la cantante en un comentario a la preciosa publicación. Y no hay más que estar de acuerdo en que Victoria es una niña adorable.

En las fotos y video de su cumple, la niña visitó un vestido en color rosa y dos lazos muy tiernos, uno en la espalda y otro en la cabeza. Una cadena dorada con su nombre y zapatos del mismo color completaron el outfit de la bebé, toda una sensación en las redes sociales.

En otro post la reguetonera cubana pidió a sus fans decidir si la pequeña se parecía más a ella o a su papá. “Made in USA with Cuban parts”, se lee en un post donde incluyó fotos de ella y su pareja cuando eran infantes. ¡Cómo no va a ser bella Victoria si sus papás eran igual de hermosos de bebés!

En un comentario a la publicación la propia Señorita Dayana confesó que “cuando veo la foto de ella y mía solas siento que se parece mucho a mí. Pero al ver las tres fotos juntas, realmente tiene de los 2”. Agregó que hay que esperar un poco más de tiempo para estar seguros.

En mayo pasado la famosa lanzó “Mi bendición”, una de sus canciones más emotivas, dedicada precisamente a Victoria y a la ducha que representa para ella ser mamá. "Oye, tú, no te buscaba y aún así yo te esperaba y el de arriba así lo quiso. Es tan inmenso, tan perfecto y ahora entiendo que eres tú, el amor de mi vida, mi bendición", dice un fragmento del sencillo.

Victoria llegó al mundo el 30 de enero pasado. Sus padres esperaron algunos días y anunciaron la feliz noticia a través de un mensaje en redes sociales escrito desde la perspectiva de la recién nacida: “Dice mi mamá que está muy orgullosa de mí porque fui la mejor bebé del mundo mientras estuve en su pancita y que también hicimos un gran trabajo en equipo en el parto!!”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.