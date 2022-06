Farruko pide perdón a sus hijos en emotiva canción: "Las veces que esperaste y papi no llegó"

Farruko ha lanzado una de sus canciones más especiales, "Carta de un Padre". Un tema que le dedica a sus hijos y que estrenó por el Día de los Padres con un emotivo videoclip en el que aparece con ellos. Una misiva en forma de sencillo en la que les pide perdón por haberles faltado en los primeros años de sus vidas.

"Hijo mío, perdón que no pude criarte, perdón por las veces que me llamaste y nunca pude contestarte. Perdón. Hijo mío, mi intención no fue fallarte yo solo era un ignorante y como padre fallé. Me perdí todas tus etapas, tus primeros pasos", canta muy sincero en "Carta de un Padre".

Acompañando la letra, en el videoclip vemos a un emocionado Farruko rodeado de sus hijos, con los que juega en una piscina de bolas y más tarde en el agua.

Entre las escenas que intercala, también hay imágenes grabadas antes de su conversión religiosa en las que sus hijos están con él sin que él les preste demasiada atención. Una actitud de la que no podría arrepentirse más el artista, quien a día de hoy está enfocado en dedicarles el mayor tiempo posible y cuidarles.

"Perdóname por no estar en tus graduaciones, por no enseñarte a tomar buenas decisiones. Ahora te escribo porque tengo mis razones para recuperarte y nunca más te decepciones. Perdóname por nunca entender cuán importante era para ti. Perdón porque te hice falta y nunca estuve ahí para ti", canta en el tema.

En esta canción, Farruko hace referencia a su conversión religiosa y cómo le ha afectado a su relación con sus hijos, con los que ha llegado el momento de curar sus cicatrices.

"Pero vengo a decirte que Dios transformó mi corazón y conocí a Jesús. Y solo él pudo llenarme y me mostró que para amarte yo tenía que amarme. No supe lo que era el perdón y vino a perdonarme", canta en este emotivo tema dedicado a sus pequeños.

Esta canción llega en un momento de transformación para Farruko, que unos meses atrás anunció su conversión religiosa. Desde entonces, el boricua se ha propuesto cambiar el rumbo de su vida y el de su trayectoria musical para transmitir otro tipo de mensajes. De esta etapa de su carrera, forma parte la canción "Nazareno".

