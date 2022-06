Jennifer Lopez comparte momentos inéditos con Ben Affleck, "el papá más cariñoso, afectuoso y desinteresado"

Aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck no son de gritar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, por el Día de los Padres la cantante hizo una excepción y fue a lo grande, con una declaración que derritió a todos sus seguidores.

Este domingo se celebró el Día de los Padres, una fecha en la que la neoyorquina quiso rendirle homenaje a uno de los hombres más importantes de su vida: su prometido, el oscarizado actor Ben Affleck.

En sus redes sociales compartió un álbum de vídeos y fotos inéditas hasta ahora, en los que muestra algunos momentos entrañables que han vivido en este último año que llevan juntos.

"Feliz Día del Padre para el papá más cariñoso, afectuoso, consistente y desinteresado de todos los tiempos. #FelizDíaDelPadre mi amor", escribió JLo en la descripción del post, donde vemos imágenes de la pareja tanto en su día a día como en citas tan especiales como la Gala MET del año pasado.

Acompañando estas imágenes inéditas, se escucha la voz en off de la intérprete diciendo: "Este es el mejor momento de mi vida, me encanta mi carrera, pero nada me hace sentir mejor que estar en familia con una persona que quiero profundamente y que se dedica plenamente a cuidarme a mí y a la familia".

En el vídeo, también recoge imágenes de la primera vez que estuvieron juntos hace casi dos décadas atrás, cuando les apodaron "Bennifer". Ahora, como Bennifer 2.0., planean pasar por el altar después de que él le regalase un impresionante anillo con un diamante verde.

JLo también le dedicó en Instagram un mensaje al "mejor padre", el suyo, David Lopez:

Este mismo fin de semana la cantante protagonista de la Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, donde además de deslumbrar con sus asombrosos estilismos, cantó a dúo con su hija Emme, quien volvió a reaparecer en un escenario después del Super Bowl 2020.

