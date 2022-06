Imaray Ulloa felicita a su novio Fabián en el Día de los Padres con un “singular” pastel

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa celebró este Día de los Padres junto a su familia y al papá que ahora forma parte de su vida, su pareja, el cirujano estético Fabián Fontaine.

Imaray sorprendió a su novio con un “singular” cake, que provocó muchas risas entre los presentes en la celebración y sus seguidores en las redes.

El pastel recrea una cirugía estética nada más y nada menos que en los glúteos de una mujer.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

En la historia publicada por Imaray en Instagram se le escucha decir mientras lo mostraba: “El cake del doctor Fabián, no puedo con esto”.

Y en otra publicación más “seria”, la influencer compartió una foto besando a su novio y ambos sosteniendo la torta, en la que le dedica unas hermosas palabras: “Algo que me enamoró de ti es lo buen padre que eres. Te amo”.

Captura / Instagram Imaray Ulloa

Hace solo unos días, Imaray desencadenó muchísimas reacciones entre sus fans al confesar la verdad detrás de su abultada barriguita.

“Ustedes saben que tengo una relación, que estoy enamorada, que estoy súper feliz”, escribió la actriz en Instagram, mientras mostraba su vientre.

Sin embargo, cuando ya todos esperaban el anuncio de la próxima llegada de un bebé dijo: “El enamoramiento trae un poco de apetito. Empecé a tener antojos de todo y comencé a comer y no me di cuenta que todo eso me ha estado engordando. ¡Esto es pura barriga de gordura! Señores, no mezclen el amor con la comida porque ¡no liga!”.

La barriga de Imaray, y sobre todo el video que publicó para explicar su aumento de peso, provocaron muchas risas entre sus followers.

Más allá de las bromas, lo cierto es que la influencer cubana disfruta al máximo de su relación con Fabián y hace gala de ello constantemente.

