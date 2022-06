Imaray Ulloa responde con humor a rumores de embarazo: "Las cosas suceden porque suceden"

A veces lo mejor es tirar de humor e ironía cuando se trata de aclarar cuestiones privadas, y eso es algo que se le da muy bien a la actriz e influencer cubana Imaray Ulloa, que acaba de explicar su subida de peso con un vídeo cargado de sentido del humor.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, Imaray compartió un vídeo con una foto de portada de lo más llamativa: ella con una incipiente barriguita de... ¿embarazo?

Pues resulta que no. Y así lo ha querido explicar la actriz a todos sus seguidores:

"No sabía si publicarlo porque hay cosas que deben ser privadas, pero he decidido hacerlo porque ustedes me han apoyado. Nunca en mi vida pensé que me iba a suceder, no estaba en mis planes, pero las cosas suceden porque suceden y de repente ¡bum! ¡Sorpresa!", comienza diciendo en el vídeo, dando a entender que tiene una noticia que darles a todos sus incondicionales.

"Ustedes saben que tengo una relación, que estoy enamorada, que estoy súper feliz", continúa diciendo en alusión al maravilloso momento que está viviendo junto a su pareja, el cirujano Fabián Fontaine.

"El enamoramiento trae un poco de apetito. Empecé a tener antojos de todo y comencé a comer y no me di cuenta que todo eso me ha estado engordando. ¡Esto es pura barriga de gordura! Señores, no mezclen el amor con la comida porque ¡no liga!", acaba diciendo.

Este divertido desmentido ha causado furor entre sus seguidores, que reaccionaron al post con caritas riendo y cientos de comentarios.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.