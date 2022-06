Mailén Díaz: "A mí no me dieron ninguna carrera"

Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo de mayo de 2018, negó que la carrera que cursa actualmente fuera regalada, sino que la ganó por méritos propios, tras culminar la enseñanza media superior.

En una directa este lunes desde su perfil en Facebook, la joven de 23 años respondió a quienes piensan que ha recibido un tratamiento especial con prebendas incluidas por su condición de sobreviviente.

“Tanto que hablan y hablan…que me dieron una carrera universitaria… A mí no me dieron una carrera porque yo estudie en el pre hasta 12 grado. De ahí cogí enfermería y estaba estudiando enfermería cuando el accidente”, dijo la joven.

Luego explicó que sus estudios se vieron interrumpidos tras desplomarse el avión en el que viajaba junto a su entonces pareja quien, como el resto de los 111 pasajeros, murió en el siniestro. Mailén estuvo ingresada en tres centros hospitalarios de la capital desde el accidente hasta el año pasado y aun recibe terapias de rehabilitación.

“Cuando el accidente mi carrera de enfermería se interrumpió. A mí no me dieron ninguna carrera. Eso que yo estoy estudiando es Psicología en curso por encuentro, cosa que yo puedo estudiar yendo a la facultad y matriculándome. A mí no me dieron ninguna carrera porque yo tengo 12 grado”, insistió la joven.

Desmontando el afán paternalista de los seguidores del régimen, la sobreviviente sugirió que todos los problemas de salud que tiene actualmente se los debe a aquel fatídico día de mayo porque nunca antes había tenido problemas de salud.

“Yo era una persona antes del accidente y saludable, gracias a dios, siempre he sido saludable. Yo no padecía ni de dolor en las uñas”, sentenció.

Una publicación en Facebook fechada el 8 de marzo de 2021 informaba que el Ministerio de Educación Superior había otorgado la carrera de Psicología a Mailén.

El post se centraba en reconocer como un logro de la medicina cubana la recuperación de la joven y como un mérito de la revolución la “preocupación constante sobre su estado y su interés de su reincorporación a la sociedad”.

La noticia del otorgamiento de la carrera, dada por María del Carmen Cedeño Rodríguez, jefa del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Ministros, fue confirmada por la propia Mailén a CiberCuba y dijo que se había animado a estudiar Psicología a partir de su experiencia personal con los profesionales de esa rama que han trabajado en su recuperación.

“Viví en carne propia que la labor de un psicólogo es tan importante como la de cualquier otro especialista”, comentó entonces a este medio a través de Messenger.

Este lunes, la sobreviviente lanzó una petición en su red social para acceder a medicamentos e insumos médicos que el Estado cubano no le garantiza. Guantes talla M o 7.5, lubricante estéril y Nitrofurantoina son parte de su rutina diaria para poder orinar pues la lesión medular causada por el accidente la mantiene dependiente de una sonda intermitente cada cuatro horas.

Abrumada por las carencias que conspiran contra su calidad de vida, la joven y su esposo denunciaron el abandono que sufren por parte del sistema de salud y de las autoridades cubanas que los hacen padecer las mismas vicisitudes que el resto de los cubanos.