La Diosa operada de urgencia en Alemania

La Diosa fue operada de urgencia este domingo en Alemania tras haberse infectado con una bacteria en su brazo izquierdo.

El pasado viernes, durante su concierto en París, la cantante ya tenía el brazo en malas condiciones pero no renunció a la presentación. "Así trabajé en mi concierto en París volaita en fiebre saliendo de ahí me operaron con anestesia general, cogí una bacteria”, explicó La Diosa a través de la red social.

Pese a su delicado estado de salud, la intérprete de "La papaya de 40 libras" no quiso defraudar a sus fans y subió al escenario de La Palme Salon de la ciudad parisina: “Conmigo no existe falta de respeto a mis seguidores es mi papaya de aquí pa' allá a lo que vine a hacerlos bailar”.

En una directa en Facebook, La Diosa contó cómo había terminado en un salón de operación: “Primero pensé que era un grano ciego y no le di mucha importancia, me dolía muchísimo pero seguí trabajando normal, pero el día del concierto en París se me inflamó muchísimo el brazo, horrible, yo veía que el colorado era muy grande y estaba muy caliente, estaba muy feo y empecé a tener fiebre, estaba feo, feo, parecía un volcán, estaba roto pero no salía pus”, detalló.

Cuando la llevaron al hospital le dijeron que se trataba de una bacteria y necesitaba operación.

En su directa mostró su brazo vendado luego de la intervención que asegura le eliminó uno de sus tatuajes: “Perdí el tatuaje de El Rey, me lo tuvieron que arrancar completo”.

“Decirles quiero mis enemigos que aunque me sigan tirando voy a seguir vendiendo conciertos (…) No quise decir nada para que no me deseen el mal y que yo no me muera (…) No pierdan su tiempo acuérdense que esta es la papaya de 40 libras, que es con o sin, es pa´ arriba del lío”, añadió.

“Me dejaron un hueco ahí, profundo para adentro, tengo La Cueva de Aldo y Silvito en el brazo", dijo La Diosa refiriéndose medio en broma al lugar y las consecuencias de la operación.

Para todos aquellos seguidores que mostraron preocupación, aseguró que se encuentra bien de salud y que seguirá su gira por Europa.

La Diosa adelantó que hará próximamente una directa para hablar de cómo son los hospitales y salones de operación en Alemania y contar su experiencia en estas instalaciones de salud.

“Si yo hubiese estado en Cuba pierdo el brazo completo porque esa bacteria va comiendo para adentro y tú no lo ves”, agregó en su mensaje.

Al concluir la directa, La Diosa dijo que seguirá dando sus conciertos. El próximo viernes 24 estará en Roma y el primero de julio en Toulouse.

