Madre de joven preso por el 11J responsabiliza a Díaz-Canel de lo que le pase a su hijo en prisión

Jenni Taboada, madre del preso político Duannis Dabel León Taboada, condenado a 14 años de prisión por su participación en las protestas masivas del pasado 11 de julio, responsabilizó a Miguel Díaz-Canel por lo que pueda suceder a su hijo en prisión.

En una desgarradora directa compartida este martes en su perfil de Facebook, la madre del joven de 22 años contó que su hijo la acababa de llamar porque se enteró de que su sentencia de casación había determinado fijar su condena en 14 años.

“Me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es ‘Patria y Vida’, y empezó a gritar ahí mismo ‘¡Abajo Díaz-Canel!’”, explicó la madre de quien participó en las protestas pacíficas en el municipio habanero de 10 de Octubre.

En medio de su relato, la mujer, visiblemente angustiada, rompió a llorar.

“Yo le respondí ‘Mijo, no te arriesgues, yo estoy aquí para luchar por ti, allá dentro te matan y no te pagan’”, prosiguió Taboada.

Luego, entre gritos de angustia, esta madre del 11J se dirigió a las autoridades del gobierno cubano.

“Ustedes son malos, ustedes son lo peor que ha parido una mujer. Qué a mi hijo no le pasé nada, nada más les digo eso (…) Allá dentro hay asesinos con condenas menores que la que ustedes le han echado a mi hijo (…). Han echado unas sanciones con un odio, ustedes están sacando el odio contra estos muchachos. Y es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes”, dijo.

Destrozada, sin poder contener el llanto y entre alaridos de dolor, Taboada terminó haciendo responsable al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de la vida de su hijo.

“Asesinos. Quieren acabar con mi vida y la de mi hijo y toda mi familia (…) Una madre, sintiéndose como yo me estoy sintiendo ahora, es muy peligrosa (…). Estoy dispuesta a todo (…) Díaz-Canel te hago responsable si a mi hijo le pasa algo. Ven a buscarme a mi casa. Ya no me importa nada.”, concluyó.

Duannis Dabel León Taboada fue acusado de provocar daños a una patrulla durante las protestas en 10 de octubre del pasado 11 de julio, por lo que debía resarcir a la policía con la suma de 4523.89 CUP, según documenta la organización Cubalex.

La Fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19 años de prisión, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación.

El pasado enero, su hermana de 18 años se plantó, junto a otros familiares de presos del 11J, a las afueras de la del Tribunal de Diez de Octubre, donde tuvo lugar el juicio de Duannis.

La joven denunció que a su hermano lo acusaban de algo que no hizo

“Mi hermano no es un asesino, mi hermano es una persona buena, y yo pido justicia para mi hermano y para todos los presos políticos. Los jóvenes como yo, que tengo 18 años, estamos sufriendo por las carencias que hay en este país”, afirmó.

En la tarde de ese día, los plantados, entre ellos la familia entera de Duannis, que exigían la absolución de los presos políticos, fueron detenidas por grupos de respuesta rápida del régimen cubano.

De acuerdo con un video posteado por la activista Salomé García Bacallao en Facebook, el grupo de madres y otros familiares, junto a casi una decena de activistas que los acompañaban en solidaridad, se plantaron frente al edificio donde se celebran los juicios contra 33 presos por las protestas del 11J en Cuba y comenzaron a gritar "Libertad, Libertad".

A pesar del férreo operativo policial, los familiares no se replegaron y se enfrentaron a las fuerzas represivas al mando de la Seguridad del Estado.