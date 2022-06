Nike saldrá por completo de Rusia

PARÍS/COPENHAGUE/LONDRES (Reuters) - El fabricante estadounidense de ropa deportiva Nike se retirará por completo de Rusia, tres meses después de suspender sus operaciones en ese país, informó la empresa este jueves.

Nike dijo el 3 de marzo que suspendería de forma temporal las operaciones en todas sus tiendas propias y operadas por la marca en Rusia en respuesta a las acciones de Moscú en Ucrania, añadiendo que las que siguen abiertas son operadas por socios independientes.

Este jueves se unió a otras grandes marcas occidentales, como McDonald's y Google, al confirmar que abandonará el país por completo: "Empresa NIKE Inc. tomó la decisión de salir del mercado ruso. Por lo tanto, Nike.com y la aplicación móvil de Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron temporalmente recientemente y no volverán a abrir", se lee en el sitio del fabricante.

Las empresas extranjeras que buscan salir de Rusia por la guerra en Ucrania se enfrentan a la posibilidad de que en las próximas semanas se aprueben nuevas leyes que permitan a Moscú confiscar activos e imponer sanciones penales. Eso ha animado a algunas empresas a acelerar su salida.

"Nike ha tomado la decisión de abandonar el mercado ruso. Nuestra prioridad es asegurarnos que apoyamos plenamente a nuestros empleados mientras reducimos de forma responsable nuestras operaciones en los próximos meses", dijo la firma en un comunicado enviado por correo electrónico.

Para Nike, que obtiene menos del 1% de sus ingresos de Ucrania y Rusia juntas, la medida es más simbólica que importante para sus resultados.

La empresa tiene un historial de toma de posición en cuestiones sociales y políticas, desde el apoyo al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick en su decisión de hincar una rodilla durante el himno nacional como protesta contra el racismo, hasta la ruptura con la estrella de fútbol brasileña Neymar por negarse a cooperar en una investigación sobre acusaciones de agresión sexual.

Los medios rusos informaron en mayo que Nike no renovó los acuerdos con su mayor franquiciado en Rusia, Inventive Retail Group (IRG), que opera 37 tiendas de la marca en Rusia a través de su filial Up And Run.

Las acciones de Nike subían casi un 1% en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Estados Unidos.

(Por Mimosa Spencer, Jacob Gronholt-Pedersen y Richa Naidu. Editado en español por Carlos Serrano)