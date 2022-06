Actor cubano Andy García confiesa anhelo de regresar a Cuba

El actor cubano Andy García, protagonista de la última versión de El padre de la novia, confesó que "todos los días" anhela regresar a Cuba, pero nunca ha considerado visitar la isla.

"Es como preguntarle a un judío si volvería a la Alemania nazi. Todo el mundo tiene su propia razón personal para ir y no juzgo. Pero he sido crítico con ese régimen", comentó en una entrevista a The New York Times.

García reconoció que si regresara a Cuba, la propaganda del régimen podría usar eso a su favor para decirle al mundo que están haciendo lo correcto.

"No nos permitirán entrar allí para hacer un concierto y decir lo que pienso", abundó.

Sin embargo, recordó cuando en 1995 visitó la Base Naval de Guantánamo, con Emilio y Gloria Estefan para ofrecerle un concierto a los cerca de 16,000 balseros que se encontraban allí.

Tras estrenar en 2006 la película La ciudad perdida, la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana le invitó para presentarla en Cuba, pero rechazó la propuesta luego de conocer que no podrían garantizar su seguridad.

"Conozco a muchas personas que han ido a Cuba y que están en el ojo público. Los cubanos que se han ido están vigilados. Hay gente del gobierno que los sigue", subrayó.

El periodista ahondó en las interioridades de un actor que triunfó en Hollywood cuando a los latinos eran encasillados en personajes de pandilleros o meseros, sin darles la oportunidad de brillar en la gran pantalla.

"Llevó mucho tiempo, del 78 al 85, obtener un papel que fuera parte integral de la historia. Cuando me dieron un papel en Los intocables (1987), ya no tenía que trabajar como mesero", recordó.

Otro momento de la conversación fue a la película El padre de la novia, remake de una película que protagonizaron en 1951 Spencer Tracy y Elizabeth Taylor.

En el elenco participan además la cantante cubana Gloria Estefan, a quien le une una entrañable amistad y que aceptó el papel porque resalta los valores latinoamericanos; la guatemalteca Adria Arjona (hija del cantautor Ricardo Arjona) y el mexicano Diego Boneta.

García, que interpreta a Billy, un cubano que migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para él y su familia, reconoció que el personaje tiene muchos aspectos con los que se identifica.

"Es una amalgama de todas las personas que he conocido, incluyéndome a mí, y las tradiciones de las personas que provienen de un entorno conservador (...) cuando vienes aquí, tienes cierta responsabilidad de honrar esa libertad y tener una ética de trabajo sólida y mejorarte a ti mismo y a tu familia", comentó.

Por último, comentó que el rodaje de la película tuvo lugar en medio de las bodas de sus dos hijas, por tanto tuvo que interpretar "al padre de la novia" tres veces en 30 días.

"Cuando vimos la película juntos, mi hija menor dijo: Papá, no te pareces en nada a ese tipo de la película. Y yo le dije: ¿En serio?. Esa fue su impresión", confesó.

"El padre de la novia" se convirtió el mayor estreno de una película de transmisión exclusiva en HBO Max, noticia que celebraron sus protagonistas en las redes sociales.

Andy García (La Habana, 1956) migró con solo cinco años a Florida con su familia, pero ha mantenido un lazo con Cuba y la comunidad de exiliados en el sur de Estados Unidos.