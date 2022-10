Actor Andy García: "¡Que viva una Cuba Libre! ¡Hasta cuándo los abusos!"

El actor cubano Andy García pidió la libertad para su país y exigió que cesen los abusos del régimen castrista contra el pueblo.

Andy comentó en una publicación en la cuenta de Instagram de Cuba Decide, que compartió el video de una protesta de los residentes del municipio de Bejucal, donde nació el actor.

La grabación muestra a la gente, sobre todo mujeres, en la calle gritando "¡libertad, libertad!", mientras eran vigiladas de cerca por oficiales del Ministerio del Interior con sus uniformes y otros vestidos de civil.

"¡Que viva una Cuba Libre! ¡Hasta cuándo los abusos! ¡Palante Bejucal! ¡Palante Cuba!", escribió el artista.

Captura de Cuba Decide / Instagram / Andy García

García, de 66 años, se ha manifestado en contra de la dictadura de los Castro en múltiples ocasiones.

En noviembre pasado ofreció su apoyo a sus compatriotas que organizaban una marcha en la Isla por el fin de la represión, la libertad de los presos políticos y el cambio hacia la democracia.

"Desde la libertad tratamos de expresar nuestro sentimiento al pueblo cubano y al mundo entero, porque ya no se puede permitir esa dictadura represiva que existe en Cuba hace 60 años. Este es el momento y queremos decirle al pueblo cubano que estamos con ellos", dijo entonces.

El actor cubanoamericano, que emigró muy pequeño con su familia a Estados Unidos, confesó en junio pasado que "todos los días" anhela regresar a su patria, pero nunca ha considerado hacer una visita porque la propaganda del régimen podría usar eso a su favor, para decirle al mundo que están haciendo lo correcto.

"Es como preguntarle a un judío si volvería a la Alemania nazi. Todo el mundo tiene su propia razón personal para ir y no juzgo. Pero he sido crítico con ese régimen", dijo en una entrevista a The New York Times.

Andy nació en La Habana el 12 de abril de 1956, pero creció y se formó como artista en Estados Unidos.

Debutó en el cine y la televisión estadounidense en la década de 1970. En 1986, tras trabajar en la película Ocho millones de maneras de morir, cautivó al director Brian De Palma, quien le brindó la oportunidad de participar en Los intocables, que marcó un hito en su carrera profesional.

A finales de los años 80, se convirtió en Vincent Mancini, el hijo de Sonny Corleone, en El padrino III, bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Esta actuación le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto y lo lanzó al estrellato en Hollywood.

Andy García es uno de los siete actores latinos que han conseguido una nominación al Óscar. Ha participado en más de 30 películas. Además de actor, es productor y director de cine. Es un apasionado de la cultura cubana y en especial de su música.