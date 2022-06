Gobierno vende en Villa Clara una cama en 15 mil pesos cubanos

Cama en 15 mil pesos cubanos Foto © Facebook / MINCIN

En el mercado "La Ilusión", ubicado en el villaclareño municipio de Remedios, venden productos elaborados por trabajadores privados a precios impagables para muchos y una cama puede costar hasta 15,000 pesos cubanos.

"Los contratos económicos con trabajadores por cuenta propia hacen del mercado un espacio atractivo para públicos de diferentes edades, entre ellos los niños, con ofertas de juguetes", anunció el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, al promocionar la oferta, que fue duramente criticada por los internautas.

Cptura de pantalla de Facebook

Si bien hay productos que tienen precios más asequibles, como algunos de plomería, otros alcanzan valores extremadamente altos.

Se vende en 15,000.00 CUP la estructura de metal de una cama, sin colchón, mientras que el juego de sábanas cuesta 1,050.00 CUP, de acuerdo con las fotografías publicadas en Facebook por el gobierno cubano.

Precios de la cama y las sábanas artesanales / Fuente: MINCIN

Los juguetes, una de las novedades anunciadas por el gobierno cubano, pueden costar entre 75.00 y 380.00 CUP, precios que no se corresponden con la calidad estética de productos artesanales que claramente son una copia mal lograda de otros entretenimientos para niños.

Juguetes para los niños de Villa Clara / Fuente: MINCIN

La oferta de Comercio en Villa Clara incluye fogones de gas en 7,200 CUP, juegos de toallas en 1,255.00CUP, Carpetas de trabajo en 650.00 CUP, forros de catre en 450.00 CUP y un viandero en 300.00 CUP.

Fogones y otros productos a elevados precios / Fuente: MINCIN

Tras publicarse el anuncio, los usuarios de Facebook no demoraron en responder con duras críticas a las autoridades que anunciaron productos de cuestionable calidad a precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos, que sufren las consecuencias de una inflación económica producto de la aplicación de la Tarea Ordenamiento.

"¿Es que no les da pena publicar eso en pleno siglo XXI?", preguntó una mujer, a la vez que criticó los juguetes que venden a los niños.

Otra persona calificó la oferta de burla y falta de respeto al pretender que sea vea normal y como un logro de la empresa estatal de comercio la tétrica situación que viven los ciudadanos.

"Por la incompetencia y la desidia de ustedes la gama de productos que están en el área de competencia de este ministerio andan sin control y paran en manos de revendedores y especuladores abusivos que se enriquecen con el sudor de quienes trabajamos", acotó.

Por su parte, un usuario agregó que "el que vive de ilusiones muere de frustración".

Las ofertas de esta tienda en Villa Clara, se suman a los escándalos del Ministerio de Comercio Interior en materia de precios y artículos sin calidad, sin mencionar el desfile dantesco que organizaron en La Habana como parte de una exposición de productos.

En Guantánamo, la tienda "El Serrucho" se jactó de anunciar algunos productos que igualmente fueron criticados, no solo porque el valor adquisitivo de la población no les permite adquirirlos, aunque se vendan a plazos, sino porque estéticamente no cumplen ningún requisito.

Cubos y palanganas plásticas a 250.00 CUP cada uno, jabón líquido a 43.00 CUP, mochilas con la marca Reebok en 1,345.00 CUP, y luncheras con la marcha Nike y Puma en 917.00 CUP, sin que existan garantías de que sean productos oficiales, son algunos de los precios de esta otra tienda del oriente cubano.