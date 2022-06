MINCIN desmiente entrega de harina por arroz en la canasta normada

El ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) desmintió informaciones que circulaban por redes sociales sobre una supuesta distribución de harina para completar la cuota de arroz que los cubanos reciben del Estado como parte de la canasta normada de alimentos que se distribuye a través de la libreta de abastecimiento.

“¡Noticia Falsa! Circula a través de las redes sociales un falso documento de Resolución sobre la Canasta Familiar Normada. Estrategia de desinformación para generar malestar en la población en medio de la tensa situación económica que atraviesa el país”, alertó este sábado el MINCIN a través de Twitter.

La Resolución Nº45/06, a todas luces falsa, establecía una serie de medidas en la distribución de los alimentos a través de la Canasta Familiar Normada, “teniendo en cuenta la situación alimentaria que afecta al país, especialmente agravada por el recrudecimiento del Bloqueo Económico y Comercial del PCC contra de nuestro país”.

La sola lectura de este punto en el preámbulo de la Resolución indicaba claramente que no era un documento oficial del MINCIN, sino más bien un meme. Sin embargo, el desmentido del MINCIN calificó al falso documento como una “estrategia de desinformación para generar malestar en la población en medio de la tensa situación económica que atraviesa el país”.

Con fecha 23 de junio, la falsa resolución anunciaba la entrega a la población de “3 libras de arroz por consumidor y el resto de la cuota se complementará con harina de maíz donada de México”.

Además, indicaba una modificación en la cuota del pollo asignada a la población, “estableciendo un período máximo de distribución de 90 días”. A continuación, precisaba que se modificaba “a 3 unidades la cantidad máxima asignada por adulto y a 5 unidades por menor de edad”, sin otra indicación o precisión que aclarase el sentido y ámbito de la “modificación”.

El tuit ministerial desmintió también otra publicación de redes sociales que se hacía eco de la falsa resolución, e informaba a los cubanos que recibirían por la libreta de abastecimiento “3 libras de arroz y el resto en harina”.

Asimismo, el falso post indicaba que “el próximo mes en la bodega” se darían “3 huevos por persona, el pollo cada 90 días, 2 tuvo [sic] de picadillo al mes, y 2 libras de azúcar”.

“Esto no es un rumor. Me lo confirmaron hoy personas que asistieron a una reunión en comercio. Tú, cubano, tienes la decisión de cambiar la historia”, remataba la falsa información desmentida por el MINCIN, y tildada de “estrategia” de desinformación, a pesar de estar plagada de incoherencias, errores de redacción y faltas de ortografías, que dejaban en evidencia la inautenticidad del documento y la falsedad de la información.

La publicación del MINCIN recibió varios comentarios de cubanos que se burlaron del “desmentido oficial”, así como de otros que aplaudieron la “transparencia del organismo ministerial” y compartieron el punto de vista oficial de una “campaña de desinformación”.

“¿Generar malestar? No hijo, si ustedes lo generan gratis a diario. No hay corriente, no hay agua y ahora la porquería que venden normada (porque ustedes no dan nada) no viene completa. ¿Es mentira también, o estoy generando malestar yo también?”, comentó un usuario.

Otro compartió una imagen de una portada del periódico oficialista Granma con el titular “Las afectaciones en la distribución del combustible se van resolviendo”, a la cual puso una marca de agua con el rótulo de “Falso”.

“Eso es parte del plan para desestabilizar al país, para enfrentarlo. Solo creer las informaciones por canales oficiales, a través de los medios de prensa cubanos. Con cada noticia falsa, ellos, los subversivos, pierden credibilidad”, opinó un seguidor de los medios oficialistas.

“Eso es otra patraña de los odiadores. Ya no saben que inventar para lograr el descontento en la población”, indicó otro cubano cautivo de la “verdad oficial”, a lo que un tercero le respondió: “El descontento está siempre. Si esto es falso, o cierto, no hace la diferencia”.

“Estrategia de desinformación dicen... buajjjj”, se burló uno más. “¿Cuál es la diferencia [entre falsedad y verdad]?”, pregunto una usuaria. “Lo que dan no alcanza y lo saben. Si tuvieran [los dirigentes] que comer lo que nos toca por la dichosa libreta, hace rato todo fuera distinto”, añadió.

A mediados de junio, el gobierno cubano culpó a las fuertes lluvias caídas de los atrasos en la venta de pollo por la libreta de racionamiento. Un comunicado del MINCIN, citado por Granma, refirió que han existido "afectaciones puntuales" por las intensas lluvias, en los procesos de transportación, recepción y distribución en varios territorios.

Por las mismas fechas, el periódico oficialista Escambray afirmaba que las lluvias de las últimas semanas y la falta de combustible eran las principales razones por las que en Sancti Spíritus iba con retraso en la cosecha de arroz. A los productores les tomó por sorpresa el temporal de inicio de mes y fue imposible recolectar parte del arroz que estaba maduro, aseguró el citado medio.

Cuba producirá solo el 25% de las toneladas de arroz que se necesitan para cubrir la canasta básica normada en 2022 y el gobierno se verá obligado a importar la cantidad restante para alcanzar el total requerido para el consumo de los cubanos por la libreta de abastecimiento.

El país necesita 700,000 toneladas de arroz para cubrir la canasta básica normada y el llamado “consumo social” (hospitales, escuelas, comedores obreros y unidades militares). Este año, según informó Granma a finales de febrero, el gobierno espera cosechar 180,000 toneladas; es decir, el 25,71 % del total requerido.