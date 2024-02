Cuba sin azúcar: "¿Cómo endulzamos la leche de nuestros hijos?"

La familia cubana sigue padeciendo la escasez de productos básicos en la cocina. Esta vez la preocupación viene por el azúcar, un componente importante para el sabor a distintas bebidas, como la leche o el refresco, tan demandadas por los niños de la casa.

A esta inquietud apuntó una pregunta en el grupo de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”, en donde una de las integrantes se interesaba en saber: “¿Qué hacen las madres cubanas por estos días para endulzar la leche u otras cositas de nuestros niños?”.

Captura de Facebook/Yuzi Zanetti

Las respuestas a esta interrogante aportó varios puntos de vista, desde aquellos que expresaron que el azúcar era dañina para la salud, otros que se enfocaron en las "otras cositas" a las que se refería, y aquellos que expresaron sus experiencias con la falta de este producto y la racionalización que deben hacer.

“Magia”, fue la contestación inmediata que hizo una madre, a la que apoyaron en su comentario “porque lo que dan en la bodega es una barita mágica... para que te la averigües como puedas”, aportó otra usuaria.

Otra de las internautas agregó que ella el azúcar de la casa se la deja íntegramente a su hijo. “Los adultos tomamos refresco de paquetico. Nada y así tiro el mes”.

Mientras, una de las madres que hizo ver su experiencia dijo que ella utilizaba miel. En cambio, otra persona narró que pagó 300 pesos cubanos por una libra de azúcar blanca.

“Mi hijo toma yogurt. Y es del carajo darle eso así, sin azúcar. Y es solo para el yogurt y el café. Ni se hace jugo, ni dulce ni nada. Porque no se puede. Gasté 3,000 pesos en 10 libras de azúcar y hay que ahorrarla. Todos los días no lo puedo comprar. Esto fue un sacrificio que hice”, comentó.

Las limitaciones en el acceso al azúcar han obligado a la familia cubana a buscar alternativas para poder alimentar a sus hijos.

Otra madre concordó que ha tenido que darle yogurt a su hijo ante la falta del endulzante, y en su caso agradeció tener familia en el extranjero que la apoyara económicamente para poder comprar estos productos.

“Yo desde que mi bebé tenía días de nacida toma yogurt y obligado lleva azúcar, la compro en la Mipyme no tengo de otra. Gracias que tiene familia en el país de los malos y me empezaron ayudar, sino no sé qué sería de mí”, fueron sus palabras.

Lo cierto es que este no es el único obstáculo que debe sortear la familia cubana, porque a la falta de azúcar se le suma la inexistencia de la leche para el consumo de la sociedad, en especial los niños.

El pasado viernes 16 de febrero, ante las quejas de madres cubanas por la demora en la distribución de la leche para los niños, la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Rodríguez, dijo que si bien es cierto que los niños de seis meses a dos años no reciben leche desde el pasado 5 de febrero, el régimen está trabajando con la producción disponible y buscando alternativas con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), para que incorporen sus inventarios a la canasta básica.

En provincias como Ciego de Ávila, Guantánamo y Santiago de Cuba los niños han recibido sirope por leche.