Feminicidio en Cuba: Un hombre mata a su esposa y luego se suicida

Un hombre asesinó a su esposa y luego se suicidó en el poblado Coliseo, en la provincia de Matanzas, según confirmaron plataformas feministas de la isla.

El crimen ocurrió el pasado 23 de junio. La víctima, de 51 años, ha sido identificada como Yudith Guardado y tenía dos hijos en común con el agresor.

Según el conteo de las plataformas feministas independientes ya son "15 feminicidios en lo que va de año (uno de ellos vicario) y cuatro intentos de feminicidio".

“Cuando hablamos de violencia feminicida, hacemos un llamado a enfrentar un problema que afecta principalmente a las mujeres, pero también a les niñes y hasta los hombres”, indicó la plataforma YoSíTeCreo en Cuba en Facebook, donde aprovechó para preguntar cuántos crímenes más son necesarios para que se tome en serio este problema en Cuba.

YoSíTeCreo en Cuba aprovechó para enviar su apoyo a la familia de Claudia Montes, la joven asesinada en el municipio Martí, también en Matanzas, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado sábado.

“Su familia lanzó una alerta de desaparición el 11 de junio y tuvo que recibir la peor de las noticias, sobre todo la niña de Claudia, de 4 años, que la sobrevive”, precisó la publicación, que acotó que existen altas probabilidades de que ese caso sea un feminicidio sexual.

(Fuente: Captura de Facebook/YoSíTeCreoenCuba)

La publicación subraya que en el caso de Claudia Montes quedó evidenciado una vez más que "la policía cubana no cuenta con protocolos específicos para enfrentar y prevenir los feminicidios", y que "tampoco tiene establecidos protocolos para enfrentar las desapariciones de personas, donde las primeras 48 horas son fundamentales para salvar la vida de las víctimas”.

Feminicidios en Cuba: La pandemia silenciosa

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas publicado en febrero precisó que al menos 36 mujeres murieron en Cuba en 2021 como consecuencia de la violencia machista en la isla.

La cifra marcó un incremento en relación con 2020, en que se contabilizaron 32 crímenes de esa naturaleza en el país, 29 de ellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, subrayó el informe, que reiteró la falta de voluntad política del régimen cubano para hacer frente al tema.

En diciembre la revista Alas Tensas emplazó a las autoridades cubanas a enfrentar lo que calificó de "pandemia silenciosa" ante la ola de violencia contra las mujeres en Cuba.

Las plataformas feministas exigen a las autoridades cubanas la habilitación de refugios para mujeres maltratadas, así como la tipificación del feminicidio en el Código Penal y la aprobación de leyes contra la violencia machista.

El conteo y verificación de crímenes de género en la isla es realizado de forma coordinada por plataformas independientes, pues el gobierno no publica cifras oficiales.

Se estima que la cantidad real de mujeres asesinadas en el país es mucho más alarmante de lo que alcanza a registrar el conteo independiente.

El asesinado de Yudith Guardado no es el primer asesinato-suicidio cometido en Matanzas este año. El 30 de abril, la cubana Odalys Lavin, de 55 años, fue asesinada por su esposo en el municipio Cárdenas, en Matanzas. También en ese caso, tras cometer el crimen el agresor se suicidó.