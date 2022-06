Chacal aconseja a los cubanos en EE.UU: "Si quieres progresar en este país desconecta de Cuba"

El reguetonero Ramón Lavado Martínez, mejor conocido por su nombre artístico El Chacal, aconsejó a los cubanos que están en Estados Unidos, que si quieren progresar desconecten de Cuba.

"Se lo digo a mucha gente que conozco y gente que veo por ahí por los mercados que me dicen 'llegué hace 15 días de Cuba'. Si quieres progresar en este país y echar para alante mi recomendación es sencilla: desconéctale el plug a Cuba, quita el plug y ponlo en una esquina, en el mejor sentido de la palabra", dijo el cantante durante una entrevista con Adrián Fernández.

El youtuber le preguntó, a raíz del polémico viaje a Cuba del reguetonero El Taiger, si tenía pensado volver a la isla.

"Muchacho, estás loco, no, para nada, yo estoy aquí con mi familia, yo tengo un hijo, tengo mi casa gracias a dios y tengo mis proyectos de trabajo", expresó.

"A nosotros los artistas, si te pones a analizar fríamente, lo único que nos brinda Cuba son los aplausos del público y yo no puedo basar mi vida en dos horas de concierto. Lo lamento mucho, y ojalá uno pudiera darle un concierto gratis a todos los cubanos, en especial a los que están oprimidos, pero yo tengo que basar mi vida en progresar", confesó.

No obstante, el reguetonero aseguró que extraña "la fanaticada, la pasión y el cariño del público" y, por supuesto, a su familia.

El artista dejó entrever que tiene planes de llevar a Estados Unidos a la familia que le queda en Cuba y que no ha vuelto a ver desde que decidió pronunciarse en contra del régimen cubano.

En la isla aún viven su mamá y su abuelo, dos de las personas más importantes de su vida.

En diciembre pasado, la pareja del reguetonero, Anisleydis Valdés, llevó a su hijo Milán para que conociera a sus abuelos en Cuba.

"Mi hijo pudo conocer a su abuela y a su bisabuelo Ramón, me alegra que pudo llegar a mi casa del hueco en Marianao, pero, confieso que estoy con el corazón destruido, no pude estar ahí para presenciar la reacción de mi familia con su primer nieto, no pude captar la imagen con mi abuelo y el niño, como tanto he soñado", confesó El Chacal en aquel momento a La Familia Cubana.

El Chacal está disfrutando al cien por ciento su etapa de papá y está completamente centrado en su familia y su carrera. El cantante contó también que se ha reconciliado en los últimos tiempos con varios reguetoneros con los que tenía diferencias, entre ellos William El Magnífico, Jacob Forever y El Taiger.

"La juventud es violenta y cometemos errores, pero ya estamos en una etapa de madurez de nuestras carreras, hay que buscar la mejor perspectiva", dijo El Chacal.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.