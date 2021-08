El Chacal explica por qué decidió hablar de Cuba: "Sería un descarado si no lo hiciera"

El Chacal Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, mejor conocido como El Chacal, dijo que con la situación tan terrible que se está viviendo en Cuba, no hablar del tema lo convertiría en "un descarado".

Es difícil, y yo sé que no solo me pasa a mí sino que le pasa a mucha gente. La base de todo es la familia y ese ha sido el eje de mi vida y mi carrera", afirmó el cantante sobre las represalias que aplica el gobierno cubano y que lo hicieron tardar en tomar la decisión de hablar sobre la situación en la isla.

El cantante confesó que le duele, porque no tuvo tiempo de despedirse de su familia en Cuba y no sabe cuándo pueda volver a verlos, pero que sabe se sienten orgullosos de él por el paso que dio.

"Yo creo que en 60 años que llevan esa gente en el poder nunca se habían visto estas atrocidades, la falta de alimentos, medicina y libertad que está sufriendo el pueblo cubano ahora, y si yo me hago el ciego, yo sería un descarado, yo sería tan hijo de p*** como ellos mismos", compartió el reguetonero.

El Chacal lamentó que tanta gente lo siga atacando por haber tardado en tomar la decisión de usar su voz para denunciar lo que sucede en Cuba, porque "nadie se pone en los zapatos de uno", pero con que esté "tranquilo en mi corazón y mi mente estoy contento con eso, mi motivo para callar era mi familia".

"Siendo artistas estamos más expuestos", destacó el cantante, y añadió que muchos de quienes presionan para que los artistas hablen lo hacen desde perfiles donde no ponen su verdadera identidad "y luego se van el fin de año para Cuba o te los encuentras en Varadero".

El reguetonero también se refirió a la otra cara de la moneda: los que le dicen que no existe ninguna dictadura y repiten el discurso del gobierno.

"Lo importante es entender que ya el pueblo cubano perdió el miedo, que ya no hay más mentiras, y que esto es pa'lante. Yo no me arrepiento de nada porque no lo hice como artista, lo hice como ser humano y mi decisión es estar del lado de la libertad", admitió.

El Chacal estrenó recientemente el tema 11 de julio, inspirado en las protestas que se dieron ese día en toda Cuba y tuvieron eco en muchas ciudades del mundo. El artista también está preparando junto a Willy Chirino, Srta Dayana, Lenier Mesa, Osmani García y El Micha una nueva versión de Que se vayan.

