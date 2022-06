Anuncian apagones en Isla de la Juventud por salida de servicio de plantas generadoras

La Empresa Eléctrica del municipio especial Isla de la Juventud anunció este lunes la programación de apagones en ese territorio, ante la crítica situación que deja la salida de servicio de varias plantas generadoras.

“La Empresa Eléctrica informa que por las condiciones de operación existentes en estos momentos, con los generadores GM7, GM8, GP2, GP3 y MTU LFA fuera de servicio, se preparó el siguiente plan para apagar los circuitos por déficit de generación en el día de hoy”, informó el telecentro Islavisión en su página de Facebook.

Facebook/ Islavisión

De acuerdo con la publicación, “cada circuito se apagará por dos horas según el plan previsto, para ir rotándolos hasta que la generación alcance para cubrir la demanda”. El texto no especificó cuántos días durarán las afectaciones en el servicio eléctrico del territorio insular.

Los circuitos con apagones programados son:

Desde la Lista de espera del avión hasta el Aeropuerto y por carretera de Columbia hasta el Mesón (de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.).

Gerona desde calle 37 hasta 33 y desde 40 hasta 14 (de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.).

Abel Santamaría, el Bosque y Reparto Campesino (de 10:00 p.m. a 12:00 a.m).

Paneles de la Fe 1 y 2 (de 10:00 p.m. a 12:00 a.m.).

Micro 70 y Micro 2 (de 10:00 p.m. a 12:00 a.m.).

Colonos y Ciro Redondo (de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.).

Camilo, Casco histórico de La Fe, carretera Júcaro hasta el Mesón (de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.).

Chacón, La Caoba, playas (de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.).

Carretera Reforma, La Reforma, El Chalet (de 12:00 a.m. a 2:00 a.m.).

Gerona desde 37 hasta 61, calle 18 hasta 34 (de 2:00 a.m. a 4:00 a.m.).

Numerosos internautas reaccionaron a la publicación del medio estatal, la mayoría molestos por el anuncio y por la poca claridad de la información, pues a ciencia cierta no dice si los cortes de energía se deben a reparaciones, averías o alguna otra causa.

“¿Qué es 'condiciones de operación' en su jueguito de palabras? ¿Se sobrecalienta, no hay piezas de repuesto? ¿Alguien me puede explicar? Qué casualidad que ahora que Cuba está mal con los apagones, nosotros tenemos que estar, no tan mal pero algo mal. Aun cuando estamos desconectados de Cuba. Ah... ya... se me olvidaba, es que tenemos que ser todos iguales. (...) Si se va a 'planificar que sea durante el día' y acaben de llenar esta Isla de Cuba y la Isla pequeña de paneles solares, que todo el año hay sol y vendan calentadores solares al por mayor con facilidad de pagos para no gastar corriente en los calentadores eléctricos”, escribió el usuario Yadián Ramírez.

“Por favor si ya son obligatorios los apagones por lo menos planifiquen bien. Tengo dos niños pequeños que se desesperan del calor y sé muy bien que como yo, hay muchas mamitas desesperadas, al igual que personas encamadas, trabajadores que deben levantarse temprano para su labor diaria y yo digo, ¿hasta cuándo se van a seguir haciendo las cosas mal? Llámense a capítulo y los dirigentes, piensen un poquito más en el pueblo”, advirtió la forista Yoannet Preval.

Para el resto del país la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba también pronosticó apagones durante todo este lunes, debido a la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. La planta no debe incorporarse nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta el próximo jueves en el horario pico.