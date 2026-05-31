Raisel Iglesias sigue haciendo historia: alcanza los 263 salvamentos y asciende en la lista histórica de MLB

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El cerrador cubano Raisel Iglesias registró este sábado su décimo salvamento de la temporada 2026 durante el triunfo 5-2 de los Bravos de Atlanta sobre los Rojos de Cincinnati, con lo que llegó a 263 salvamentos en su carrera en las Grandes Ligas.

Con ese rescate, el pinero superó a Mark Melancon (262) y se quedó solitario en el puesto 36 de la lista histórica de MLB, consolidando su lugar entre los cerradores más prolíficos de todos los tiempos, de acuerdo con Pelota Cubana USA.

La actuación fue impecable: Iglesias retiró a los tres bateadores que enfrentó, comenzando por Eugenio Suárez mediante ponche.

Utilizó 15 lanzamientos, de los cuales 10 fueron strikes, y provocó tres swings fallidos. Repartió su arsenal entre cinco cambios, igual cantidad de rectas, cuatro sinkers y una slider, con una velocidad máxima de 96.4 MPH.

Lo que más llama la atención de su momento actual es la racha de confiabilidad: el pinero ha convertido las últimas 28 oportunidades de salvamento consecutivas, una marca que comenzó el 28 de julio de 2025 y se extiende a través de dos temporadas.

Esa racha supera las 26 oportunidades consecutivas que Craig Kimbrel convirtió con los propios Bravos entre 2013 y 2014, y en algún momento de la temporada fue la más larga activa en todo el béisbol de las Grandes Ligas.

En lo que va de la temporada 2026, Iglesias registra una efectividad de 1.08, con 16 apariciones, 16.2 innings lanzados, 20 ponches y un WHIP de 0.90, números que lo ubican entre los mejores relevistas del circuito.

Oriundo de Isla de la Juventud —de ahí su apodo «el pinero»—, Iglesias llegó a MLB con los Rojos de Cincinnati, donde acumuló 106 salvamentos en sus primeras seis temporadas antes de ser traspasado a los Angelinos de Los Ángeles en diciembre de 2020.

Posteriormente firmó con Atlanta, franquicia con la que ha alcanzado su mejor nivel y donde ha construido buena parte de su legado histórico.

En abril de 2025, el cubano superó a Hoyt Wilhelm con 228 salvamentos para ubicarse en el puesto 44 histórico, y desde entonces ha escalado doce posiciones más en el ranking.

Este año, una breve estadía en la lista de lesionados por inflamación en el hombro derecho interrumpió momentáneamente su temporada, pero Iglesias regresó para retomar su dominio absoluto como cerrador.

El próximo objetivo del pinero en la lista histórica es Bob Wickman, quien acumuló 267 salvamentos en su carrera y ocupa actualmente el puesto 35, a solo cuatro rescates de distancia.