Auto pierde el control y cae a una zanja en Las Tunas

Un aparatoso accidente ocurrió en la Carretera Central de la provincia cubana de Las Tunas cuando el conductor de un auto perdió el control del mismo bajo un intenso aguacero y quedó volcado en una zanja al lado de la vía.

El chofer del vehículo salió ileso del incidente, ocurrido en la tarde del martes muy cerca del poblado de Yariguá, en la mencionada provincia cubana.

Las imágenes muestran cómo el vehículo, un coche moderno color blanco y parecido a los autos de turismo que se rentan en la isla, quedó semihundido en la zanja.

Testigos del incidente comentaron en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas", que a la hora del suceso estaba cayendo "tremendo aguacero" que los obligó a "parar varias veces porque no se veía nada".

Post del accidente en Facebook. Captura

Un internauta que se encontraba en el lugar y se identifica como Ernesto Domínguez confirmó que el accidente ocurrió en la zona de Yarigua, unos 11 kilómetros al noroeste de la Provincia de Las Tunas y el conductor salió ileso.

"Al chofer no le ocurrió nada, las causas fueron que cogió un golpe de agua y perdió la estabilidad del carro saliéndose así de la carretera pero gracias a Dios no hubo que lamentar nada, solo daño materiales", explicó.

Otros miembros del grupo coincidieron en que ese tramo de Las Tunas es muy peligroso cuando está lloviendo.

Una conocida del chofer defendió que se trata de un conductor de experiencia y cuidadoso en la vía.

Algunos afirmaron que los baches y el mal estado de las carreteras cubanas son causa frecuente de estos sucesos, y llamaron a los conductores a tomar precauciones mayores.

"No entenderé jamás por qué las personas juzgamos sin saber las causas, señores sean más humanos, yo acabo de llegar de Cuba y cuando te coge un aguacero por esas pésimas carreteras no ves si hay baches, las señales no existen, el gobierno renta los Tur para sacar dinero que al final es lo único que le importa, pero no invierte nada en infraestructura, con esto no justifico las malas prácticas al volante, pero de verdad no juzguen a la ligera", expresó una internauta.

Hace apenas dos días un microbús que transportaba una cantidad no determinada de pasajeros sufrió un accidente tras salirse de la vía en la carretera de Bayamo, en la provincia Granma, muy cerca de Las Tunas.

Reportes en redes sociales aseguraron que no hubo fallecidos en el acto, aunque varias personas fueron transportadas de urgencia al hospital, gracias a la solidaridad de conductores que pasaron por la zona del accidente.

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Cuba debido a la antigüedad del parque automotor y el precario estado en que se encuentran las carreteras.

Según cifras oficiales, dos personas murieron diariamente como promedio en accidentes de tráfico en Cuba durante los primeros cinco meses de 2022.

En comparación con períodos anteriores, las cifras marcan un considerable incremento de la accidentalidad en el país, donde se promedian unos 27 accidentes diarios.