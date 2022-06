Inicia juicio contra el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca

El juicio contra el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca inició este martes en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un operativo policial que impidió a sus colegas y familiares aproximarse al lugar para acompañarlo.

Su abogado defensor, Roberto Ortega Ortíz, dijo que el juicio iniciaría este 28 de junio, y aunque inicialmente se programó para el Tribunal de Centro Habana, finalmente será realizado en la misma sala donde el pasado 30 y 31 de mayo fueron juzgados el rapero Maykel Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

El activista lleva un año recluido en el Combinado del Este y enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por los presuntos delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado" y "resistencia".

La petición fiscal de Valle Roca fue publicada el pasado 30 de marzo junto a las de otros cuatro activistas cubanos, todos involucrados en un homenaje a los héroes nacionales José Martí y Antonio Maceo, realizado el 14 de junio de 2021 en la calle Zanja, donde lanzaron octavillas con frases martianas.

Valle Roca cubrió el evento como periodista independiente y publicó el video en Facebook. Es el detenido vinculado con este caso a quien más años le piden.

El resto de los activistas que recibieron peticiones de cárcel son Alien Tijerino Castro, a quien le piden cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga, e Ignacio Arias Martínez, Yusniel Milián González y Ruslán Hernández Reyes, con solicitud de tres años por el mismo delito.

Su colega, la reportera independiente Yunia Figueredo, denunció en horas de la mañana que a las 08:00 a.m. se dirigía al Tribunal para apoyar a Valle Roca y a su esposa, Eralidis Frómeta, y dos oficiales la detuvieron en la esquina de Avenida 31 y Calle 100, Marianao.

Post de Yunia Figueredo en Facebook. Captura

"Me detuvieron dos oficiales, me dijeron que me estaban esperando, que ellos sabían que yo iba al juicio, que tenía dos opciones, 1) ir para un calabozo en una estación de policía; 2) regresar a la casa, que no siguiera buscando problemas, que mis días en la calle se podían contar con los dedos de una mano! Tengo ahora un doble dolor: No poder apoyar a mis hermanos en este momento tan difícil. Libertad Inmediata para Yury. Libertad para todos los presos políticos. Viva Cuba Libreeeee", expresó Figueredo en un post de Facebook.

El también activista Boris González, afirmó sobre el caso de Valle Roque que constituye un secuestro que "exhibe la impunidad de la dictadura cubana".

Asimismo, recordó que Frómeta no ha cesado de demandar la libertad de su esposo, quien padece severos problemas de salud, incluido un fallo renal producto de una huelga de hambre que realizara en la cárcel.

La mujer sostiene que todo el proceso judicial contra Valle Roca ha sido una estrategia de la Seguridad del Estado para quitárselo de encima.

Post de Eralidis Frómeta en Facebook. Captura

Valle Roca nació el 26 de agosto de 1961, un mes después de la visita a Cuba del cosmonauta Yuri Gagarin, por quien recibió su segundo nombre. Es nieto del entonces secretario general del Partido Socialista Popular, Blas Roca Calderío.

En enero último, el periodista envió una carta pública a través de su esposa, con el objetivo de dejar constancia de "que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura". Las imágenes de la violencia policial en su contra en distintas ocasiones han conmocionado al activismo cubano en los últimos años.