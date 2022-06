"No Lo Ves" de Al2 El Aldeano y Raymond Daniel disponible en las plataformas digitales

Al2 El Aldeano y Raymond Daniel Foto © Captura de pantalla / YouTube

“No Lo Ves”, el nuevo trema en colaboración de Al2 El Aldeano y Raymond Daniel, ya está sonando en las plataformas digitales.

Ambos artistas anunciaron previamente que con este tema musical venía un nuevo álbum en conjunto.

En su cuenta en Instagram, El Aldeano invitó a sus seguidores a disfrutar de la canción: "'No Lo Ves' ya está disponible en todas las plataformas… Video completo en el link de la bio… gracias por el apoyo se viene nuevo álbum, Raymond Daniel”, dijo.

También el guitarrista y arreglista musical agradeció a sus fans: “'No Lo Ves', link en la bio Al2 El Aldeano. Gracias a todos por el apoyo siempre...”.

El videoclip, del realizador Johan Hernandez, fue grabado en una zona costera alrededor de la playa, en la arena y entre los mangles.

“La gente se quiere hacer daño, la humillación de moda / De quien meno' espera viene el engaño / Lo siento todo tan extraño, el infierno está en las almas / Te vas dando cuenta con los años”, dice una parte de la letra en voz de Al2.

“Pero tú no lo ves (claro que tú dejaste un día) / Tú no lo ves (y abras los ojos del alma) / Tú no lo ves (entonces te das cuenta) / No lo ves así (que la vida es mucho más)”, comparten los dos artistas en el estribillo.

A tan solo cuatro días de su estreno, ya la canción supera en YouTube las 88 mil reproducciones y son muchos los comentarios que han dejado los seguidores de los cantantes.

“Soy uno de esos que le da like antes de su estreno porque sabe que será una canción única!!! Como todas”; “Raymond y Al2 son la combinación perfecta, este estilo que están trayendo es único, hip hop jazz flamenco latino... puedes encontrarlo todo en un tema, en espera del álbum completo”; “Cuando me critican por escuchar a La cueva pq dicen malas palabras yo solo me rio y les digo que están locos!... esto es un gema como todo lo que hace Al2”, añadieron algunos de sus fans.

No es la primera vez que Al2 El Aldeano y Raymond Daniel se unen para lanzar un disco. En 2019 estrenaron Lulo, un álbum compuesto por 14 temas, entre ellos los sencillos “Una Flor" y “Es La Aldea”.

El pasado mayo, ambos artistas aterrizaron con otro tema juntos, “Nómadas”, cuyo videoclip ya tiene más de 120 mil visualizaciones en YouTube.

