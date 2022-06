Cubano aparece en coma en hospital en el sur de la Florida

Yanvel Morejón Méndez en el hospital (i) y La víctima antes del incidente (d) Foto © Collage Captura de Telemundo51

Amigos y familiares de Yanvel Morejón Méndez, un cubano de 48 años que apareció ingresado en coma el lunes en el Memorial Regional Hospital, piden ayuda para saber qué le sucedió, pues de momento no disponen de ninguna información al respecto.

Sus amigos solo saben que Yandel -quien lleva seis meses en Estados Unidos- el pasado domingo salió a visitar en su motocicleta a unos conocidos en la ciudad de Hollywood, en el condado de Broward. Sin embargo, algo sucedió porque no retornó a su casa y quedó al borde de la muerte.

“Por la mañana yo me levanto y lo llamo por teléfono como todos los días hago y no me contestó. Pensé que como había estado de fiesta estaría durmiendo todavía. Seguí intentando, pero nada. Ahí empecé a desesperarme y a ir a hospitales, a llamar a la policía. No aparecía por ningún sitio y pensé que algo tenía que haber pasado”, dijo Kenny Nápoles, amigo de la víctima, en declaraciones a Telemundo 51.

“El lunes apareció en el hospital, pero apareció muerto prácticamente. Apareció en coma. No le dan esperanza, tiene coágulos en la cabeza”, añadió la fuente.

“Estamos desesperados porque el muchacho está en coma […] Yo quiero una explicación porque de verdad nosotros no dormimos, estamos muy mal”, dijo por su parte Surama Mateo, otra amiga de Yanvel, quien no tiene familia en Estados Unidos.

“La información que tengo es que tiene mucho daño cerebral, que las posibilidades no son muchas”, indicó desde Cuba Pablo Morejón, padre de la víctima.

¿Cómo llegó al hospital? y ¿dónde fue encontrado? son preguntas que se hacen los allegados de la víctima, interrogantes para las que de momento no tienen respuesta. Tampoco ha aparecido la moto.

La policía de Hollywood dice que lo único que ellos saben es que fue reportado como desaparecido, pero nada saben de lo que le habría sucedido y tampoco cómo llegó al hospital.

Kenny Nápoles fue a la policía de Hollywood a hacer un reporte, pero como no dispone de información exacta de dónde fue localizado su amigo inconsciente y de cómo llegó al hospital, poco puede hacerse.

Desde la institución médica la aplicación de la ley de privacidad conocida como HIPAA, impide que el centro hospitalario divulgue los datos que necesitan los allegados de Yanvel Morejón Méndez para obtener información más certera que lleve a saber qué sucedió.