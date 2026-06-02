Entre lujo falso y apariencias: Jóvenes cubanas satirizan la vida en Miami

Dos jóvenes cubanas se convirtieron en protagonistas de las redes sociales tras publicar un reel en Instagram en el que satirizan con humor e ironía los códigos de ostentación y apariencia que, según ellas, rigen la vida social de los cubanos en Miami.

Yanessa García publicó el video el lunes junto a su amiga @i_am_jlopez, a quien agradece en la descripción por «ponerla al día en su nueva ciudad». El reel, presentado como unas «clases de cómo sobrevivir en Miami», acumuló miles de vistas y cientos de comentarios.

En el video, una de las jóvenes hace el papel de tutora que le explica a la recién llegada los «puntos obligatorios» para encajar en la ciudad.

El primero: vivir en Brickell, específicamente en el edificio «El Páramo», sin importar el costo. «Aunque no te quedes con un peso al final de mes, pero usted tiene que vivir allí», dice la tutora con total seriedad cómica.

El segundo punto exige manejar un Mercedes. «Para vivir en Miami tienes que tener obligatoriamente un Mercedes. No importa de qué año sea, pero tiene que ser Mercedes», sentencia, aclarando que un Hyundai, por ejemplo, queda totalmente descartado.

El tercer punto aborda la ropa de marca: «Todas las ropas que tú tengas que poner tienes que traer una marca. Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, lo que sea. Así sea falsa, no importa». La solución que ofrece es una revendedora de imitaciones: «Yo tengo una muchacha que ella tiene todas las cositas esas que vienen de los chinos. Igualítica las originales».

La lista continúa con una cartera Hermès en azul, naranja o rojo como accesorio obligatorio, y una cadena con el nombre hecha de moissanite —piedra sintética— que debe presentarse públicamente como «diamantes naturales». «Si lo ves con una pistola, huye. Huye, muchacha, que vas a hacer tremenda pena», advierte entre risas, en referencia a los dispositivos que verifican la autenticidad de las piedras.

Los puntos siguientes incluyen zapatos de suela roja —referencia directa a los Louboutin— con fotografía obligatoria de las suelas para las historias de Instagram, y visitas a restaurantes de moda donde, si el dinero no alcanza, basta con pedir un postre. «Le tiras una foto al menú, al plato y a los cubiertos y la posteas en tu historia de Instagram», explica la tutora.

La reacción en los comentarios fue masivamente cómplice: «Llevo 17 años en Miami y no califico en ningún punto». Otro usuario resumió el mensaje del video con una frase directa: «En fin en Miami se vive de apariencia». Y otro añadió: «Será chiste pero es verdad».

Desde Tampa, una usuaria agradeció no vivir en Miami: «Con la tranquilidad que yo vivo en Tampa, que llevo a la niña a la escuela en bata de dormir, ni loca me mudo allá y con esa lista menos».

Varios seguidores pidieron una segunda parte del video. «Hay que hacer parte 2 y parte 3, que faltaron una pila de cosas», escribió uno, mientras otra internauta propuso un «punto 8» no incluido en el original: «buscar un novio con una Urus», en referencia al todoterreno de lujo de Lamborghini.

Aunque disfrazado de broma, el video toca un tema sensible, y es cómo en algunas sociedades se ha vuelto costumbre vivir de las apariencias.