Gobierno cubano culpa a EE.UU. por muerte de más de 50 inmigrantes en un camión de Texas

Díaz-Canel, camión de Texas y Bruno Rodríguez Foto © Twitter / Presidencia de Cuba / Facebook Cancillería y YouTube / KABB

El Gobierno cubano culpó al de Estados Unidos por la muerte de más de 50 inmigrantes en un camión de Texas, tras exponer el hecho como un ejemplo práctico de “la conducta represiva, discriminatoria y excluyente contra migrantes” en ese país.

“Resulta muy lamentable la pérdida de vidas humanas en un incidente en Texas, asociado al tráfico ilegal de migrantes. Este trágico hecho responde al tratamiento discriminatorio con que EE.UU. aplica su política migratoria. Lleguen nuestras condolencias a familiares de las víctimas”, dijo en Twitter el mandatario de la isla Miguel Díaz-Canel.

También el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, comentó en la citada red que “el doloroso fallecimiento de más de 40 migrantes en Texas refleja la conducta represiva, discriminatoria y excluyente contra migrantes que se ha vuelto práctica en EEUU. Nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación para los heridos”.

“¿Dónde está la responsabilidad de los países de origen de los migrantes fallecidos? Estos emigrantes casi son empujados para que se vayan por las condiciones económicas, salud, educación y trabajo precarios en su país de origen. ¡Debe haber responsabilidad compartida!”, responde al ministro de Relaciones Exteriores de la isla un usuario de la red.

También un internauta pregunta al gobernante cubano que “¿cuántos cubanos han perdido la vida escapando de Cuba? ¿Cuándo has lamentado la pérdida de sus vidas?”.

“El trágico hecho tiene muchas causas, pero hablemos de las que son de su competencia. Más de 170 mil cubanos han ingresado de forma irregular a EE.UU. en lo que va de 2022. El gobierno que usted preside ha sido incapaz de crear alguna mejoría en las condiciones de vida de la gente”, dice otro comentario del mensaje de Díaz-Canel.

En otra respuesta, un usuario le espeta que “tú mismo has alentado a los cubanos a que escapen de tu infierno en contubernio con el sátrapa de [Daniel] Ortega. ¡Los culpables de esta emigración ilegal son los títeres como tú!”.

“No solo eres incompetente, no, eres un hipócrita/cínico, en las selvas y en el mar mueren también cubanos huyendo de tu cruel, sangrienta e inhumana dictadura por culpa de tu política, pero esas vidas humanas a ti no te preocupan/importan, y obvio, eso no lo lamenta”, refiere una de las numerosas opiniones que han generado ambos mensajes.

Desde el martes último se supo que la cifra de migrantes fallecidos encontrados en el interior de un camión en Texas aumentó a 50, según las autoridades mexicanas, aunque la cifra ha seguido aumentando y este miércoles eran 53 las víctimas.

Este hecho ha sido calificado como uno de los más mortales incidentes de este tipo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las víctimas fueron descubiertas el lunes último dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, donde las temperaturas subieron a un máximo de 39,4 grados Celsius, apuntó Reuters.

Tras iniciada la investigación, las autoridades estadounidenses dijeron que no vieron señales de agua ni aire acondicionado dentro del camión.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este martes sus condolencias y calificó el hallazgo como una "tremenda desgracia".

Poco antes, su canciller, Marcelo Ebrard, había precisado en su cuenta de Twitter que entre los muertos había 22 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, y que el resto estaba aún en proceso de identificación.

"Estamos de luto. Tragedia enorme. México se incorpora a indagatorias en EU [Estados Unidos]", agregó el diplomático.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) también informó que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional estaba llevando a cabo una pesquisa criminal sobre "un supuesto evento de contrabando de personas" en coordinación con la policía local.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el incidente de "horripilante y desgarrador".

Al denunciar la multimillonaria industria del contrabando, Biden dijo que "explotar a personas vulnerables para obtener beneficios es vergonzoso", y afirmó que su gobierno está trabajando para acabar con estas redes.