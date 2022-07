Andy Vázquez tranquiliza a sus seguidores: "El tumor era benigno"

Un emocionado Andy Vázquez anunció este viernes que el tumor que le extirparon en una mano a inicios de esta semana es benigno.

El humorista compartió la buena noticia en una mañanera transmisión en directo en la que relató que había estado asustado desde el lunes, cuando el médico le dijo que, en caso de ser positivo el resultado de la biopsia, la solución era una amputación.

"Desde ese día para acá he estado así, asustado. Cuando puse que me habían operado, recibí miles y miles de mensajes deseándome que no fuera maligno y me acaba de llamar el doctor y me digo que era benigno. Estoy feliz, muy feliz y le agradezco a todos sus buenos deseos", dijo el actor.

En una segunda parte de su intervención, Váquez aprovechó para comentar el reciente anuncio de la muerte del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. "A la cara, se están matando unos a otros. Dios sabrá", dijo tras comentar con sorpresa la noticia.

Aprovechó para relatar que según Juan Juan Almeida, hijo del fallecido comandante Juan Almeida, fue López-Calleja quien mandó a sacarlo a él de la televisión cubana.

"Yo no me alegro de la muerte de nadie, pero yo no te voy a negar que en el fondo de mi corazón siento un poco de tranquilidad", dijo el actor que interpreta a Facundo Correcto.

"Uno menos que le hace daño al pueblo de Cuba", añadió a continuación, y conjeturó que López-Callejas podría no haber fallecido de muerte natural.

En el último segmento de su intervención, el humorista reiteró la felicidad que siente con su buena noticia de salud.

"Pronto ni recordarás que tuviste algo ahí", había escrito el lunes el doctor Alexader Raúl Pupo Casas sobre la extirpación del tumor, quien añadió que en esos casos casi siempre se trata de “nódulos benignos”. Presagio que se ha acabado confirmando.

En los últimos meses Andy Vázquez ha tenido muchas novedades. En enero anunció su salida del canal Univista TV y el inicio de una nueva etapa de su vida, centrada en dedicar más tiempo a su familia y en realizar nuevos proyectos individuales, tanto en el campo artístico como empresarial.

Hace poco más de tres semanas el humorista estrenó en sus redes sociales “El solar de La chancleta”, una simpática serie animada protagonizada por Facundo Correcto y por la que desfilan todos los personajes que el artista ha creado en los últimos años.

Vázquez llegó a EE.UU. en diciembre de 2019 tras ser expulsado en Cuba del popular programa “Vivir del Cuento”.

A mediados del pasado años arribaron a Miami, procedentes de la isla, su esposa y su pequeña hija.

