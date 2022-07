Adrián Henríquez, el escritor cubano que triunfa en Amazon como autor de novelas tecno-thriller

El escritor cubano Adrián Henríquez, natural de Encrucijada, Villa Clara, y residente en Nashville, Tennessee, ha logrado triunfar en la venta de libros online a través de Amazon, con novelas tecno-thriller inspiradas en la realidad de Cuba.

Henríquez tiene seis obras publicadas en Amazon y algunas de ellas se han logrado posicionar entre los libros digitales más vendidos por la compañía. Ellas son: “A la captura del Shadowboy”, “Al rescate de Irina”, “Alianzas”, “El último contrato” y “Los Supervivientes”.

Su más reciente entrega es “Depths”, novela que marca un punto de giro en su narrativa hacia la ciencia ficción. Describe un mundo subacuático postapocalíptico, en el que la mujer tiene un papel determinante en la conservación de la especie humana.

Portada de Depths

¿Cómo llega un cubano de Encrucijada a convertirse en un escritor de Amazon?

Me gradué de la Escuela de Instructores de Artes “Manuel Ascunce Domenech” en la especialidad de teatro. Trabajé como actor, director y guionista de diferentes proyectos teatrales.

En Cuba tuve varias incursiones escribiendo obras de teatro, pero me di cuenta de que todo allí tiene que pasar por una serie de filtros del gobierno. Si no escribes de acorde a lo que ellos quieren, puedes hacer la mejor novela del mundo que no llegará a ningún lugar.

Hubo un momento en que perdí la motivación que tenía por escribir. Yo quería tocar temas de crítica social. Varios de mis primero proyectos de novelas eran demasiado fuertes y no estaban acordes a los intereses de las editoriales que controla el gobierno.

En 2009 emigré a Estados Unidos, un cambio radical en mi vida. Tuve que trabajar en múltiples oficios, desde cocinero en un McDonald’s, hasta cargador de maletas o limpiador de cine, pero nada de eso me alejó de mi pasión por las letras.

Mi primera novela, “A la captura del Shadowboy'', la publiqué en Amazon en 2017. Es una aventura con trasfondo histórico que ha cautivado a los lectores. Seguí esa línea y lo convertí en una saga de espionaje, basada en la vida del mítico personaje Shadowboy.

Portada de A la captura del Shadowboy

¿Cuándo sentiste que empezabas a triunfar como escritor?

Aún no creo que haya triunfado. Mi sueño es que alguno de los guiones de mis novelas se convierta en una serie o película, de momento estoy trabajando en ello.

En 2019 ocurrió algo grandioso, gracias a la productora de cine Paola Larramendi, pude presentarle varios de mis guiones cinematográficos a Gabriel Beristain, destacado director de fotografía en Hollywood. Me confesó que leyó todas mis novelas y quedó fascinado. Eso despertó en mí el interés por adentrarme en el mundo del cine.

En estos momentos estoy trabajando junto a Gabriel, Paola y Eusebio Pacha, destacado productor español. Juntos tenemos varios proyectos cinematográficos que esperamos pronto salgan a la luz.

Paola Larramendi y Gabriel Beristain muestran su ejemplar de Depths

¿Cómo entra el tema cubano en una novela tecno-thriller?

Todas mis novelas hablan de Cuba. Nunca escribo sobre un simple policía que controla a una prostituta. Escribo sobre generales que controlan redes de prostitución, de tráfico de armas y de contrabandos de droga a escala global. Siempre uso elementos históricos reales y les voy introduciendo aspectos de ficción.

“A la captura del Shadowboy” es mi novela más descargada hasta la actualidad. En ella hago una crítica fuerte a la estructura social-militar cubana. Es un tecno-thriller que abarca el mundo del espionaje, las artes marciales y tecnología militar.

Sin embargo, Depths mi novela más reciente, es algo totalmente diferente. Es una ruptura con el tema cubano y mi inicio en la ciencia ficción. Quería publicarla entre otras razones, por lo que está sucediendo en el mundo alrededor del controvertido tema de los derechos de la mujer al aborto.

Portada de Alianzas

¿Por qué das un papel dominante a las mujeres en Depths?

Es una novela muy feminista. Refleja una sociedad que ha sobrevivido bajo el agua, dentro de submarinos y búnkeres, en el año 3040. La civilización humana está prácticamente al borde de la extinción y las mujeres han sido sometidas como esclavas sexuales cuya única función es la reproducción forzada.

Describe un período en que desde el punto de vista que se mire es necesario repoblar la sociedad y la única manera de hacerlo es que las mujeres salgan embarazadas en el menor tiempo posible. Existe un grupo de guerreras rebeldes que enfrentan al sistema patriarcal desde “LA NODRIZA”, un mítico, escurridizo y poderoso submarino que es considerado el arma más poderosa de la resistencia femenina.

La trama está enfocada en todos los derechos que las mujeres pierden y en cómo un grupo de féminas lucha por recuperarlos en un contexto hostil. En esta novela trato diversos temas como la homosexualidad, transexualidad, el derecho al aborto y muchos otros.

¿Recreas el universo de Depths con ilustraciones?

La novela no es solamente el fruto de mi imaginación como escritor, también es la mezcla de los talentos de dos diseñadoras gráficas cubanas, Dianely Reyes, residente en Encrucijada, Cuba, y Liena Cabrera, quien vive en España.

Los capítulos incluyen un total de 59 ilustraciones que recrean este mundo sumergido y dan valor artístico añadido a la obra. Fue grandioso el trabajo en equipo a pesar de la distancia, las limitaciones que hay para hacer diseño gráfico en Cuba, y los retos que tenemos como inmigrantes que debemos trabajar para sustentar los proyectos que amamos.

Portada de Al rescate de Irina

¿A qué se debe que tus mayores lectores no sean del público cubano?

A pesar de que mis primeras cinco novelas se desarrollan en Cuba y tratan temas cubanos, la mayor cantidad de mis lectores no son cubanos.

Me escriben seguidores desde Chile, Argentina, Uruguay, México, España y muchos desde dentro de Estados Unidos, pero la comunidad cubana no conoce mi obra prácticamente. Nunca he sido invitado a la Feria Internacional del Libro en Miami. Sin embargo, desde el 2017 estoy en la lista de los top bestsellers de Amazon en descarga de libros en formato digital.

Mis novelas se leen en Cuba en el mercado negro como si fueran documentos prohibidos. Las personas allí no tienen acceso a Amazon y no pueden pagar las descargas digitales. Me emociona saber que las leen. Es una de las cosas más bonitas que me pasan como escritor, cuando alguien me contacta y me dice "leí tu novela pirateada. ¡Qué buena esta!".

En julio y agosto "Depths" estará compitiendo por el Premio Literario Amazon Storyteller, iniciativa de la compañía para descubrir nuevas producciones de autores independientes que publican en español.

Las obras serán juzgadas por expertos del mundo literario, pero los lectores juegan un papel clave en la selección del ganador. Con apoyo de la comunidad cubana, Henríquez podría convertirse en el primer escritor cubano en conquistar dicho premio.