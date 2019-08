El cubano Adrián Henriquez, top venta en Amazon

Publicado el Domingo, 11 Agosto, 2019 - 17:04 (GMT-5)

Harto de los desprecios de las editoriales tradicionales, Adrián Henriquez se lanzó al ruedo de Amazon y en un año se ha convertido en el escritor cubano más leído en esa plataforma, donde miles de lectores, desde Chile hasta Bélgica, aguardan sus libros con ansiedad justificada porque él sabe cómo seducirlos y está a punto de volver a hacerlo con “Los supervivientes”, un tecno-thriller ambientado en los días siguientes a la tercera guerra mundial.

Pero todo esto empezó en Santa Clara (centro de Cuba) donde estudió Teatro, que le ha sido útil para el trabajo previo de mesa de sus novelas. Ya en el exilio, adonde llegó en 2009, eligió Minnesota para vivir y trabajar porque aún sigue trabajando y escuchando los consejos de su esposa de que se encierre a escribir; pero él comparte tiempo frente al teclado con su otro hobby, las artes marciales.

Tienes una novela que está a punto de caramelo. ¿Cuándo se publica y de qué trata?

Espero esté lista para mediados de agosto, se titula: “Los Supervivientes” y espero que agrade a los lectores de CiberCuba.

La Tercera Guerra Mundial comienza y finaliza en pocas horas dejando los continentes transformados en gigantescos campos radiactivos. Solo sobreviven al impacto de los misiles intercontinentales algunas ciudades costeras y un puñado de islas, entre ellas; Cuba. Desde su silla de ruedas Alejandro Montenegro es quien controla las redes del mercado negro a todo lo largo y ancho del país. Rodeado por sus amigos y su inseparable guardaespaldas; Millaverde —un gigante de dos metros de altura y ex capitán de las Avispas Negras—, comprende que algo extraño está sucediendo en la isla.

Con su mente prodigiosa para los negocios y la política, Alejandro se enfrentará a la decisión más importante de su vida: si quiere que sus amigos y él sobrevivan, tendrá que desafiar a un enemigo que lo supera con tecnología, armas, hombres, y mucha experiencia.

Has conseguido burlar el desprecio editorial con tu apuesta por Amazon. ¿Cómo llegaste hasta ahí?

Se lo debo a dos factores.

El primero, a la plataforma de Amazon KDP, que me permitió poder subir mis novelas a la librería digital más grande del mundo.

El segundo; a mis lectores. Esos fanáticos de la lectura que solo necesitan leer una buena sinopsis para lanzarse a devorar un libro.

Eres el autor cubano más leído en soporte digital, ¿cómo lo has conseguido y con qué novelas?

Sin dudas gracias al Shadowboy —el protagonista de la saga de novelas que ya cuenta con tres partes—, Manuel Mendoza o Heldrich, también conocido en el mundo del espionaje internacional como el Shadowboy, es un anciano octogenario buscado durante décadas por la KGB, el Mossad, la CIA y el MI6.

El Shadowboy conoce la ubicación de un submarino desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial que esconde varios secretos en sus bodegas.

El misterioso anciano —oculto en Cuba durante años— vive una vida común haciéndose pasar por un pobre pescador de la zona pesquera de Villa Clara. Tras su humilde apariencia se oculta un asesino profesional experto en combate cuerpo a cuerpo en espacios cerrados, y considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo.

A la captura del Shadowboy es la primera parte de esa saga, es la novela que me abrió una puerta por la que han entrado miles de lectores.

Le siguen: Al rescate de Irina y Alianzas.

Portadas de los libros publicados / Cortesía del entrevistado

El último contrato, publicada en julio del 2018, se ha mantenido entre los 100 libros más descargados del género Acción y Aventura desde entonces.

El último contrato / Cortesía del entrevistado

Que estás novelas se hayan mantenido en esas competitivas listas se lo debo también al equipo que me rodea. Editores y diseñadores gráficos que desarrollaron las portadas que tanto le han llamado la atención a los lectores.

Naciste en Villa Clara y tu primera apuesta por la cultura fue en el teatro; ¿cuánto queda en ti de tu tierra y de las máscaras?

El teatro sigue siendo una de mis pasiones, al no poderlo desarrollar lo he llevado a la literatura, me ayuda mucho a la hora de preparar mis personajes, la caracterización de los protagonistas, de los buenos y malos… ese trabajo de mesa que tanto disfruto (que no se muestra en las novelas) está basado en la experiencia de las tablas.

Algo que me enseñó el profesor Agustín de Rojas —una leyenda de la literatura de ciencia ficción cubana— fue la de escribir sobre temas que conociera. Por eso todas mis novelas se desarrollan en Cuba, o usan personajes cubanos.

Vives en Estados Unidos, pero no en Miami...

Toda mi familia, quienes me ayudaron a llegar a este país vivía en Nashville, Tennessee. Por eso desde mí llegada en el 2009 fueron ellos —sobre todo mi prima— quienes me fueron ayudando a establecerme en este estado. A día de hoy ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, sobre todo porque me obligó (literalmente) a dominar el idioma.

