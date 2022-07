El mensaje de Olga Thomas a su esposo Mijail Mulkay: "Te amo hasta el infinito y más allá”

El actor cubano Mijail Mulkay y su esposa, la cantante Olga Thomas, continúan disfrutando de su historia de amor, tras nueve años de relación.

En esta oportunidad fue ella quien dedicó un hermoso mensaje a su pareja a través de su cuenta en Instagram.

“Estoy sumamente orgullosa de este ser! Bebé, gracias por compartir tu vida conmigo amor. Te amooooo hasta el infinito y más allá”, escribió junto a dos fotos de Mijail Mulkay.

El actor no perdió la oportunidad de responder a sus palabras y en la misma publicación comentó: “Eres totalmente correspondida bebé”.

Captura / Instagram Olga Thomas

En abril pasado, Mulkay cumplió 48 años y Olga aprovechó también la fecha para dedicarle unas lindas palabras desde la distancia, pues el actor se encontraba en México junto a su hijo Samuel, de 14 años.

“De los seres más completos que existe, eso eres tú. ¡Feliz Cumpleaños, bebé! Hoy no la podemos pasar juntitos pero no te preocupes tenemos toda la vida y como dicen, la venganza será terrible. Disfruta con Samy al máximo… uno de los regalos más hermosos… estar con él. ¡Te amoooo! Love you mucho y te echo mucho de menos. Happy Birthday a mi persona favorita”, escribió en esa oportunidad.

Mijail y Olga no solo conforman una de las parejas más estables del ámbito cultural cubano en Miami, sino que también comparten todo su amor a través de las redes sociales.

El pasado año, durante el mes del amor, en el que también celebran su aniversario, plasmaron una vez más públicamente todo el cariño que se profesan.

Ambos artistas no solo se complementan en lo sentimental sino también en lo profesional. El próximo sábado, sus seguidores podrán disfrutar de un show en el restaurante y bar Añejo, de Miami, donde el humor y la música se unen, una presentación en la que también estará el artista cubano Raúl Morera.

Eso sin contar que cada triunfo, ya sea de Mijail o de Olga, es celebrado por su pareja. Recientemente ella pasó las audiciones a ciegas en La Voz México 2022, una actuación de la que su esposo no podía estar más orgulloso.

