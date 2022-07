Hermana de Georgina Rodríguez sale en su defensa: "¡Denle tiempo que está recién parida!"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están disfrutando de unas tranquilas vacaciones recorriendo las aguas del Mediterráneo en su yate con varios amigos. Un paradisíaco escenario en el que han sido fotografiados por los paparazzis, que han captado a la pareja en estos días de descanso, playa y mucho sol.

Unas imágenes que se están comentando mucho en redes sociales, donde se ha generado un debate innecesario sobre el cuerpo de la modelo española.

Muchos no han dudado en comparar la figura actual de Georgina con la que tenía antes de ser mamá de nuevo o que incluso ha lucido en el pasado en sus redes sociales para señalar que ha utilizado filtros o Photoshop. Unos comentarios malintencionados a los que reaccionaba la hermana de la empresaria, Ivana Rodríguez.

La hermana de Georgina no ha dejado pasar estos comentarios y salió en su defensa para recordarles a todos que acaba de dar a luz a su hija y que está pasando un doloroso momento por la pérdida de su hijo. Razón de más para tener más consideración y empatía con ella. Un mensaje que dejó en el perfil de Instagram de la revista Hola, en el que también asegura que su hermana no ha usado Photoshop.

"Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa. ¡Denle tiempo que está recién parida!", comenzó diciendo Ivana Rodríguez, enfadada por lo que ha tenido que leer sobre su hermana.

"Qué mala es la envidia. Y no, las fotos de los veranos anteriores no eran Photoshop. Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble", agregó la hermana de la modelo, que está cansada de que su hermana tenga que leer o escuchar comentarios hirientes por su cuerpo en medio de este momento complicado.

Captura Instagram

"Un poquito de corazón y menos usar el cuerpo de una mujer de cebo y comerciar con él sin su consentimiento tras una situación tan difícil vivida. Sobre todo si es para sacar titulares como: al natural, sin filtros o sin Photoshop. Cuando nunca fue así".

"¡Qué poca vergüenza hay que tener!", sentenció Ivana, antes de agradecer nuevamente a las personas que se han tomado un momento para enviar cariño y apoyo a la pareja de Cristiano Ronaldo.

