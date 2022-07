Mensaje del baloncestista Enes Kanter al régimen cubano: "Van a caer como todas las dictaduras"

El jugador de baloncesto turco-estadounidense Enes Kanter envió un mensaje al régimen cubano y aseguró que van a "caer como todas las dictaduras".

Kanter, también conocido como Enes Freedom y activista por los derechos humanos, dedicó unas inspiradoras palabras al pueblo cubano y lo alentó a alzarse "por lo que es justo" para que "Cuba sea libre".

"63 años es suficiente. La gente tiene que hacer algo al respecto. Han ocurrido demasiadas violaciones a los derechos humanos, hay presos políticos, gente inocente perdiendo a sus seres queridos, sus vidas, sus casas", dijo Kanter en un video grabado por el director de Democratic Spaces y activista Michael Lima Cuadra.

La estrella de la NBA se dirigió directamente a "la brutal dictadura de Cuba": "Mi mensaje para ustedes es: van a caer, como todas las dictaduras del mundo".

Kanter pidió a los cubanos dentro de la isla que se mantengan fuertes y defiendan lo que es correcto: "Ustedes están en el lado correcto de la historia. Nunca renuncien a sus sueños y Cuba un día será libre".

Enes Kanter Freedom ha desafiado públicamente al presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, donde nació y creció. El jugador acaparó titulares el año pasado principalmente por denunciar violaciones de derechos humanos en China y criticar a la NBA por hacer negocios con ese país.

El atleta de 2,08 metros actualmente no juega en la NBA porque ningún equipo lo ha fichado desde inicios de este año. Según ha dicho el propio Kanter, su activismo es la razón.

"No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de por qué tuve poco tiempo de juego y fui liberado, pero se necesita gente con conciencia para denunciar y decir lo que no está bien", dijo a The New York Times en marzo.