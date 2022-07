Carlos Manuel Álvarez: “Régimen podría salvar a Ariel Ruiz Urquiola si permite regreso de hermana”

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez asegura que el régimen de la isla podría salvar al científico cubano en huelga de hambre y sed, Ariel Ruiz Urquiola, si permite el regreso a Cuba de su hermana Omara, varada en Estados Unidos.

“No solo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puede salvar a Ariel Ruiz Urquiola con un pronunciamiento, también lo puede hacer el régimen cubano si permite la entrada al país de su hermana Omara, algo que no es más que la restitución de su derecho elemental de movimiento”, expuso Álvarez este domingo en su perfil de Facebook.

También sostuvo que “nadie tiene que emitir para eso ningún decreto, redactar ningún informe, deliberar en ninguna asamblea, poner de acuerdo ningún quórum diverso, solo tienen que no mandar desde las sombras, una hora antes de la salida del vuelo, un correo electrónico a la aerolínea de turno diciéndole que tal persona no puede abordar por la única razón de que a ellos no les da la gana”.

Captura de Facebook/Carlos Manuel Álvarez

“Así de sencilla se presenta la gestión, lo que viene a decir también que la impunidad y la desidia serían mayores si se cumple el deseo de eutanasia del científico cubano. La gratuidad de un crimen es parte fundamental de su magnitud”, apuntó, además, el también director de la revista independiente El Estornudo.

Ariel, cumplió este domingo siete días sin ingerir alimentos frente a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, donde exige al organismo que actúe en favor de su hermana, a quien el régimen castrista le impide regresar a Cuba desde Estados Unidos.

En un breve mensaje, compartido en los comentarios del post del Álvarez, el doctor Ruiz Urquiola reiteró que permanecerá allí hasta que su cuerpo se lo permita.

"No puedo decirles que estoy absolutamente en planas condiciones físicas, pero sí puedo asegurar que en mi mente sigo siendo una persona fuerte y enfocada en mis convicciones. Estaré aquí hasta que mi cuerpo resista", declaró el activista.

Comentó, además, que “no es una fuerza aislada, conlleva el apoyo de muchos otros individuos que hacemos la sociedad, y somos un ejemplo de esa sociedad verdaderamente democrática que queremos para Cuba".

Con una voz apagada, por el desgaste físico y mental que implica una protesta pacífica de este tipo, Ruiz Urquiola aseveró que los cubanos necesitan mucha fuerza y coraje para alcanzar la independencia.

"Espero que sea realmente la última pelea que tenemos que echar todos. Unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, por la verdadera independencia y libertad de Cuba", finalizó.

Este sábado un médico del gobierno suizo aseguró que en caso de que Ruiz Urquiola fuese ingresado y su cuerpo no resiste, lo dejarán morir de acuerdo con su petición y las leyes en el país, donde se respeta la eutanasia.

La policía advirtió de que en caso de que el cubano "perdía el conocimiento", se encargarían de recogerlo y llevarlo a una institución médica.

"Ellos respetaban lo que estaba haciendo, pero no lo iban a dejar morir en la calle", dijo María Montserrat Sadurni, amiga que acompaña a Ruiz Urquiola, tras un encuentro con la policía suiza.

El pasado lunes Ariel Ruiz Urquiola entregó una carta en la oficina de la ONU encargada de los Derechos Humanos pidiendo que intervenga a favor de su hermana y condene a la dictadura cubana por violar las libertades individuales y universales de los ciudadanos de la isla.

"¡Queremos volver a casa, y reunirnos con nuestra madre, aunque el gobierno de Cuba continúe atacándonos! Es nuestro legítimo derecho echar la suerte con nuestra madre, y luchar cívicamente por nuestros derechos y libertades, ¿dónde hay delito en esto? ¿Pueden verse reflejados ustedes en nuestro espejo, por roto que esté? ¡Ayúdennos a regresar a casa!", señaló.