Humoristas cubanas Gelliset Valdés y Yerlín Pérez envían mensaje a los cubanos: "No desistan"

Las humoristas cubanas Gelliset Valdés y Yerlín Pérez participaron en las manifestaciones de Miami por el primer aniversario de las protestas del 11 de julio y pidieron a los cubanos de la isla que "no desistan".

Pérez, visiblemente emocionada por poder alzar su voz por la libertad de Cuba, dijo que era una sensación indescriptible poder sumarse a una manifestación por decisión propia.

"¿Cuántos cubanos no fueron al Primero de Mayo toda la vida obligados? Hoy estamos aquí porque queremos, los que somos, los que tenemos que estar, pero yo feliz de estar aquí hoy y poder pedir libertad para mi pueblo", dijo a la periodista Maylin Legañoa.

La intérprete del conocido personaje de Arturita pidió a los cubanos de la isla "que no desistan, que no paren de soñar, de pensar y de confiar que un día vamos a poder tener libertad".

La actriz, que llegó a Miami hace poco más de dos meses para reencontrarse con su hijo "antes de que se me hiciera tarde", envió toda su "solidaridad, mis respetos y mi corazón" a las madres de los manifestantes presos por participar en las protestas del 11 de julio del año pasado.

"Eso es lo que más me duele y lo que más me motiva a estar acá. Yo vine para acá [EE.UU.] detrás del mío [mi hijo] y yo sé que esas madres están sufriendo ahora mismo por todo eso tan injusto, porque los tomaron [a sus hijos] como ejemplo para que hoy justamente no pasara nada en Cuba, por eso tienen a esos niños detenidos", dijo Yerlín.

Por su parte, Gelliset Valdés –quien llegó a Estados Unidos en enero junto a su pareja, el director de televisión Delso Aquino y padre del hijo de Yerlín Pérez– se mostró emocionada de poder "poner mi granito de arena por la libertad de Cuba".

La intérprete de Tonita envió un mensaje de "fuerza y perseverancia" a las madres de los manifestantes presos, muchos de ellos con condenas mayores que los años que han vivido.

La humorista se mostró confiada en que el pueblo cubano va a volver a levantarse y exigir sus derechos de forma espontánea como sucedió el 11 de julio: "Yo creo que sí, que la olla va a explotar, cómo no".

Tanto Yerlín Pérez como Gelliset Valdés se sumaron al equipo del programa de Carlucho en UniVista TV.