Actriz cubana Yerlín Pérez llega a Miami y se reencuentra con su hijo

La popular actriz y humorista cubana Yerlín Pérez López acaba de arribar a Miami, donde protagonizó un emotivo reencuentro con su hijo en el Show de Carlucho.

“Yo decidí que este año me regalaba el regalo más lindo que me voy a hacer el Día de las Madres, que es estar aquí y poder abrazar a mi hijo, que fue la razón que me hizo salir corriendo para acá antes de que se me hiciera tarde”, confesó entre lágrimas la actriz de años, poco antes de que su hijo, que trabaja en el programa, entrara en el plató.

“Esto para mí es lo más grande del mundo ya que llegué aquí solo, luego llegó mi papá [el director de televisión Delso Aquino]. Sin embargo me sentí raro sin tener a mi mamá al lado, siempre ha sido mi amiga, mi consejera, siempre ha sido mi todo... realmente, a pesar de que está mi papá, mi abuela...siempre ha sido mi mamá la que me ha guiado”, dijo el joven, que se mostró inmensamente feliz por el reencuentro.

El pasado 25 de marzo, Pérez había compartido una foto junto a su hijo en Instagram, la última que se hicieron juntos antes de que él abandonara el país. "Fue como volver a estar de parto. Te amo, bebé", escribió la actriz junto a la imagen. "Ultima foto a tu la2, te extraño mucho, mamá", respondió el joven en la sección de comentarios.

La actriz, que ahora se incorporará al elenco del programa de Carlucho, en Univista TV, no ofreció detalles de su travesía hasta Estados Unidos.

No obstante, en días recientes una publicación en sus redes sociales indicaba que se encontraba en Playa del Carmen, en la Península de Yucatán, México.

Carlucho aprovechó para bromear sobre la cantidad de artistas huidos de la isla a los que en los últimos años ha dado cabida en su programa. En el listado figuran los humoristas Andy Vázquez, Omar Franco y Nelson Gudín.

En enero de este año también arribó a Estados Unidos el padre del hijo de Yerlín, el director de televisión Delso Aquino, quien llegó en compañía de su actual pareja, la humorista Gelliset Valdés. Ambos se sumaron también al equipo del programa.

Recordada por el papel de Arturita en el programa "Deja que yo te cuente" y por su actuación en "Pateando la Lata" y en telenovelas como "La cara oculta de la luna", "La sal del paraíso" y "Vuelve a mirar", así como en la película "Yuli", Yerlín Pérez reaccionó indignada en sus redes sociales en plena pandemia, en mayo de 2020, cuando calificó de "comida para puercos" el módulo alimentario que vendieron en la capital por el coronavirus.

“Es mejor que nos digan que el país está atravesando una situación difícil, que no hay nada, a que te estafen de esta manera, porque es estafa, todos saben que se cobra, no se regala; si saben que muchos ahora no estamos trabajando y hay que ahorrar el poquito dinero que hay, ¿por qué hacen que las personas hagan cola para vender esto?”, cuestionó entonces.

“Yo no pido langosta, ni tan siquiera carne de puerco, si el país está en crisis y lo que tiene es croqueta, que dé croqueta, pero coño, no me quieran envenenar con esta mierda”, decía también su publicación, que se viralizó rápidamente.

